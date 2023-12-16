公院兒科病床使用率破百

【本報訊】百毒來襲，衞生防護中心指，過去6周中心收集到的兒童呼吸道樣本數目已慢慢上升，反映感染呼吸道疾病兒童增多，不排除數字稍後會繼續上升，當中鼻病毒及腸病毒的個案最多，佔逾三成，其次是腺病毒和副流感病毒。中心又提到幼童流感疫苗覆蓋率不理想，呼籲家長盡快帶子女打針。

籲家長盡快帶子女打疫苗 衞生防護中心總監徐樂堅表示，目前經檢測的樣本當中，證實感染鼻病毒及腸病毒的個案佔最多，有31.2%，其次是腺病毒和副流感病毒，分別佔23.1%和18%，肺炎支原體個案則大致平穩，佔約3.5%。他指出，6個月大至兩歲幼童的季節性流感疫苗覆蓋率只有15.4%，如冬季高峰期會增加傳染流感機會，籲家長盡快帶子女接種流感疫苗。

醫管局總行政經理李立業則表示，現時公院兒科病床使用率徘徊在100%，昨日更見101%，將密切留意入院需求，有需要時會啟動應變計劃，包括適時增加臨時病床，並已制訂特定的病床，由其他專科的醫護照顧相關病人。