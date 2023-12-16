港怡醫院 中大醫院 套餐收費涵蓋日間服務

【本報訊】因應醫療服務的最新趨勢，政府昨與港怡醫院和香港中文大學醫院修訂服務契約，完善套餐式收費和病床要求，以鼓勵私家醫院提供費用較為透明的日間和住院服務。有關修訂同時引入服務補償機制，若私家醫院未能履行服務契約要求，須按政府指示，以醫院管理局的標準收費服務醫管局病人，讓市民受惠。

為有效確保私家醫院能提供切合市民需要的良好服務，政府於2011年起採納一套在政府土地發展新私家醫院的最低限度規定；而現有私家醫院進行擴建或重建時若涉及修訂地契，政府亦會邀請私家醫院考慮接受最低限度規定。目前，政府分別與港怡醫院和香港中文大學醫院簽訂服務契約，以實施最低限度規定，並在最近修訂更新有關服務契約。

收費最低病床 須佔院內七成 最低限度規定包括私家醫院須提供一定比例的套餐式收費服務，以提高收費透明度及確定性，讓市民對所需的醫療費用更有預算。原有服務契約中的套餐式收費要求只計及住院服務。隨着醫療技術日趨先進，不少手術和醫療程序已容許病人同日離開，毋須住院。這種日間服務既可減省醫療資源，收費亦較為相宜。

經修訂的服務契約除了住院服務之外，也會涵蓋日間服務，以鼓勵私家醫院多提供套餐式收費的日間服務，降低病人的醫療費用。至於住院服務方面，政府也加入新規定，要求私家醫院的標準病床，即收費最低的一類病床必須佔至少七成可用住院病床，以確保私家醫院能夠提供一定數量收費較相宜的病床，讓病人選擇。

設有補償機制 接收醫局轉介 是次修訂同時新增服務補償機制。如私家醫院履行服務契約要求方面不達標，政府可要求該私家醫院按醫管局合資格病人的標準收費，為醫管局轉介的病人提供醫療服務，以作補償並回饋社會。有關安排可促成3贏局面，既有助政府減輕公共醫療系統壓力，也能善用私家醫院的醫療資源，而公立醫院病人也能因輪候時間縮短而受惠。

經磋商後，港怡醫院和香港中文大學醫院均同意就過去履行服務契約要求的情況，按照服務補償機制為醫管局病人提供服務。醫管局正與兩間私家醫院磋商具體細節，希望明年第一季開展服務轉介。有關轉介服務預計將涵蓋住院、日間手術、專科門診、診斷成像等範疇。