今發出寒冷警告 疫毒易侵呼吸道

打鼓嶺低見9℃ 慶節聚會風險高 本港未來一周將持續降溫，天文台今晨會發出今年入冬以來首個寒冷天氣警告，最低氣溫跌至攝氏13度，普遍地區最低氣溫跌至攝氏12度，打鼓嶺更低至攝氏9度。下周一（18日）及二氣溫將稍微回升，至下周中期有乾燥季候風補充抵達華南沿岸，屆時將再度轉冷。寒冷天氣下適逢年底節慶假期有慶祝活動，冬季呼吸道傳染病或出現爆發，衞生防護中心稱下月很可能踏入冬季流感高峰期，籲市民盡快接種疫苗。長者安居協會亦指，疫後長者平均每月外遊數字升近九成，呼籲長者打針加強保護。

幼童病原體免疫力更差 衞生防護中心總監徐樂堅昨表示，預計本港冬季呼吸道病原的活躍度會繼續上升，下月很可能踏入冬季呼吸道疾病高峰期。全球各地均出現「免疫差距」現象，疫情期間實施的社交距離措施愈嚴格，當地人接觸到正常呼吸道病原體的機會就愈少，尤其是幼童，對不同病原體的免疫力會較以往差，導致復常後出現各類型爆發。他舉例，美國在去年9月取消口罩令後，爆發較大型的呼吸道合胞病毒感染個案，日本今年9月曾出現流感高峰，而內地上月亦爆發流感、鼻病毒、肺炎支原體及腺病毒等感染個案。

倡人多地方戴口罩防護 徐表示，雖然相關呼吸道傳染病的爆發，均由已知病原體引致，但呼籲市民及早預防，建議一旦出現呼吸道感染徵狀，應避免上班上學、前往人多擠迫的地方，盡早求醫，要時刻保持個人衞生。長者及免疫力低等高危人士，若要到人多擠迫的地方，應佩戴口罩；中心亦建議市民接種流感及新冠疫苗。當局亦公布新一代XBB新冠疫苗的接種地點名單，年滿65歲人士和居於院舍的成年人，可網上預約或直接聯絡14間私家診所打針；亦可在網上預約後，到10間醫管局轄下指定普通科門診診所接種。合資格的覆診病人或會員，則可到15間指定公立醫院專科門診或衞生署指定診所接種。

香港大學微生物學系講座教授袁國勇等專家，早前建議當局在非疫情期間，加強篩查入境旅客，以防有新病毒流入。徐樂堅稱，過去20年政府傳染病防控工作不斷改進，但承認現有的防控只能檢測到已知病毒，未來會與專家合作研究檢測新傳染病的方法，冀做到「同傳染病鬥快」，盡早防控。

長者安居協會表示，在疫後復常的首個冬天，本港要面對流感、新冠、肺炎支原體3重夾擊，加上人口流動大幅上升，增加傳染病風險，根據該會一線通平安鐘支援中心統計，今年2月至11月，長者外遊平均每月數字比疫情期間升近九成，每月平均流感症狀送院求助個案亦升近三成，呼籲長者注意個人、手部及環境衞生。

徐樂堅