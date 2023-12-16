打擊交通違例 拘巴漢涉非法駕駛

【本報訊】深水埗區執法人員於本周三（13日）在區內進行重點交通執法行動，針對行人及違例泊車相關的交通罪行進行嚴厲執法，確保道路暢通及提高道路使用者的道路安全和守法意識，以保障市民安全。

兩日拖走12違泊車輛 行動中，人員對違例人士發出多張告票及傳票，包括對違例行人、不小心駕駛及不依交通燈號騎踏單車之司機發出傳票。另外拖走11輛造成嚴重阻塞和阻礙巴士站上落客的違例停泊車輛。

同時，為加強打擊非法駕駛電動可移動工具，行動中，人員發現一名男子懷疑非法駕駛一輛電動單車，遂拘捕該名46歲巴基斯坦籍男子，涉嫌「駕駛未有登記車輛」、「駕駛時沒有有效駕駛執照」、「駕駛時沒有第三者保險」及「駕駛時無佩戴頭盔」。

另外，東九龍總區執法人員，於本周四（14日）在區內多個交通黑點打擊違例泊車，特別針對雙行泊車、在限制區及巴士站違例上落客或貨物、停車等候過久及非法進入黃格或行人過路處並造成阻塞等交通違例行為。行動中，人員共發出1,354張定額罰款通知書，並多次票控9輛違例汽車及拖走一輛違例汽車。