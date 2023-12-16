果欄被指嘈吵阻街 業界稱已改善

【本報訊】就兩宗有關油麻地果欄阻街及噪音的投訴，申訴專員公署完成調查並認為對食環署及民政總署的指控不成立。九龍果菜同業商會理事長張志祥昨在一個電台節目指，果欄的環境衞生已較過往大幅改善，食環署每日清晨4至5時均會清掃附近街道兩至3次，逢周二及周五亦會洗街，反問是否有人看到少許垃圾就認為街道不乾淨。

張志祥否認果欄販商霸佔車道而導致只剩一條行車線。他稱業界每晚約9時開始營運至清晨約5時，期間以「唧車」拉着卡板上落貨會佔用部分行車路面，搬貨入舖時亦要使用行人路，惟會確保緊急車輛能暢通無阻。他承認部分業界仍不守規矩，商會將聯同民政署、食環署及執法部門定期向業界派通告，呼籲一定不能佔用大部分路面。

商戶街頭棄貨 「屬個別問題」 張又表示販商會自行處理搬貨期間產生的垃圾，包括將爛生果運送到垃圾站，有商戶將貨物棄置在街上只屬個別問題。噪音方面，他則指「唧車」行經馬路一定會有聲響，惟相信不會很嘈吵。如政府能配合業界將渡船街天橋底的閒置用地，租予業界用作中轉站存放貨物及卡板，相信可原址解決問題，毋須搬遷果欄。

油尖旺區議會前主席葉傲冬則指，果欄衍生的問題困擾附近居民多年，區議會亦曾爭取搬遷果欄至新界或長沙灣等遠離民居的地方，有關問題討論逾20年都仍未解決並非好事。他指有業界人士認為政府提出的搬遷選址不理想，或因為相關用地有其他用途，致始終未能成事，認同要顧及業界的實際營運需要，政府必須從速尋找遠離民居的理想選址，方可改善整體地區問題。