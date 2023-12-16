國產客機C919 今維港上空飛行

【本報訊】國家自主研製民航客機C919今日會在維多利亞港上空作飛行演示，民航處昨日表示，C919會在今早10時半由香港國際機場起飛，實際離場路線將取決於風向及當時的跑道運作模式。C919飛機將自西至東進入，並飛越維港上空兩次，飛行高度分別為1,500呎及1,000呎。

設臨時限制飛行區 市民可在維港兩岸，例如尖東海傍、觀塘海濱、鰂魚涌海濱花園、西九龍海濱長廊、中西區海濱長廊、金紫荊廣場等地方，觀賞C919飛機的風采。民航處將在維港一帶設立臨時限制飛行區，限制放飛無人機、風箏、氣球等。民航處將透過小型無人機電子平台「SUA一站通」，說明臨時限制飛行區的詳情。

此外，運輸及物流局與機場管理局合辦「C919飛機香港飛行演示」攝影比賽，以相片記錄C919在香港上空飛行的不同面貌，參加者需於本月16日至29日期間，透過機管局網上平台提交作品。比賽設有冠、亞、季軍及50名優異獎，每名得獎者可獲機管局贊助送出指定航點的來回機票，得獎名單將於下月公布。