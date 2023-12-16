去年錄2224宗單車意外 2089人傷亡

【本報訊】政府統計處昨日出版本年度第12號《香港統計月刊》，以專題形式分析本港由2013年至2022年的單車意外。報告指，去年本港共發生2,224宗涉及單車的道路交通意外，導致2,089名騎單車者傷亡。若與2021年比較，單車意外宗數有下降趨勢，由2021年的2,994宗減少至2,224宗，減幅為25.7%，不過，發生在單車徑的意外則有上升。

統計處人員表示，去年的致命及嚴重單車意外共有153宗，佔全部單車意外6.9%，兩項數字均為過去10年以來最低。但輕微單車意外卻由2013年的2,023宗微增至去年的2,071宗，這個增長，亦令輕微單車意外佔所有單車意外的比例由2013年的79.4%上升至去年的93.1%。

事發於單車徑回升 該處再按地點分析單車意外，發現過去10年間，致命及嚴重單車意外發生在行車道路的比率介乎44.9%至67.0%之間，明顯較單車徑及其他地點為高，由於行車路發生單車意外，大都涉及單車與機動車輛碰撞，故騎單車者會嚴重受傷。

至於在單車徑發生的單車意外，近年一度回跌，但是去年又升至47.1%，統計處估計，數字或與新冠疫情期間較多市民到單車徑騎單車有關。