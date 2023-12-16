多鐵待建恐超支 莫財港府研融資

南港島綫西段棄用重鐵 議員斥開空頭支票 政府日前發表《香港主要運輸基建發展藍圖》，大幅調整部分已規劃的鐵路項目，議員陳紹雄質疑政府在未來10多年內推出多個運輸基建項目，如何確保不會出現超支及財政依然穩妥，運輸及物流局局長林世雄表示，政府會就每個項目的特性研究融資安排。至於藍圖宣布南港島綫西段放棄採用重鐵，並擱置北港島綫，議員陳學鋒則指市民對南港島綫西段期待已久，結果討論了10年仍在研究，批評政府向市民開「空頭支票」，「荷包唔夠錢」就不做。

立法會交通事務委員會昨日舉行會議，討論政府提交的運輸基建藍圖，陳紹雄表示，政府勾劃未來10多年內建設多個運輸基建項目，如何確保連串大計不會超支，甚至財政依然保持健康。林世雄回應表示，政府會就每個項目的特性研究融資安排，而港鐵今年已完成每5年的票價調整機制檢討，將加入物業利潤元素，日後會按實際情況調整機制。

至於被質疑開「空頭支票」一事，林世雄表示，南港島綫西段是可以建地底鐵路，政府考慮的是經濟效益問題，如旅客要乘搭可能並不方便，較為轉折，所以才考慮改用中型鐵路，方案在明年會有結果。

議員田北辰關注北港島綫原為港島綫出現事故時的替代方案，現在計劃擱置，是否仍有替代方案呢？林世雄表示，當局研究認為到2046年都無迫切需要，若只因為希望有替代路線而興建，大家要深思是否符合經濟效益。

東九龍綫研究 又申2.7億公帑 談到啟德及東九龍的智慧綠色集體運輸系統時，林世雄指，據他的評估，啟德將比東九龍較易興建，因啟德的路線較短，亦已預留走線。他續指，本星期已開始申請2.7億元撥款進行東九龍綫研究，又指若東九龍綫要涵蓋慈雲山，難度相當高，擔心會令東九龍主綫工程有更多延誤，或者減低效益，但承諾會保留銜接到慈雲山的空間。他強調，政府對兩條線路都好緊張，因中型鐵路對於香港屬新系統，但在規劃及建造過程中，當局一定會研究是否可以「偷時間」，加快進度。