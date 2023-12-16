分時段收費 紅隧車龍料縮一公里

【本報訊】政府原擬在12月10日推行次階段「分時段收費」，後因當日撞正區議會選舉投票日，而押後至明日正式落實。運輸署估計，「分時段收費」落實之後，估計繁忙時段的紅隧車龍可減少一公里，東隧車龍亦可減少0.5公里。

易通行收費點附近展示隧道費 根據運輸署分時段收費計劃，3條過海隧道行車安排維持不變，但周一至周六將按3個時段收費。繁忙時段內，西隧私家車收費維持60元，紅隧、東隧則增至40元；一般時段下三隧一律收30元；而非繁忙時段即劃一收20元。周日及公眾假期，私家車一般時段收費為25元，非繁忙時段則收20元。屆時三條隧道的易通行收費點附近會加裝顯示屏，顯示所收的費用，但不會顯示時間，避免發生混亂。

運輸署署長李頌恩早前表示，現時本港過海車流量已回復至新冠疫情前稍高的水平，落實「分時段收費」措施後，過去車流較多的東隧和紅隧有望減壓，並估計紅隧在繁忙時段的車龍可減少一公里，東隧則減少0.5公里，車龍減少後，駕駛人士及職業車輛的時間成本有望減低，不再擠塞亦能令運輸業提升效率。