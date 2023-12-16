市民斥小巴車費加幅大 擬改乘港鐵

【本報訊】3條過海隧道即將實施「分時段收費」，其中小巴隧道費調整至50元，以紅隧而言加幅達4倍，引發部分行經紅隧的紅色小巴加車費。有市民批評車費加幅太大，認為現時市道不景，港人生活艱難，加價只會令市民百上加斤；有市民則認為紅色小巴加價後，市民會改乘港鐵。

「市民就嚟搭唔到」 市民王小姐表示，紅色小巴加價短期影響不大，長遠計算則有影響，或令市民百上加斤。另一名市民莫生則批評車費加幅太大，坦言「搭港鐵都唔使咁多錢」，認為加5角至一元最為理想，若是加價一元仍尚可接受，但一來便加價兩元至6元則太多，他寧願選擇改乘港鐵。他又提到，現時市道不景，港人生活艱難，「再加價，市民就嚟搭唔到」，故希望業界可再作考慮，不加價。

市民陳先生則承認，乘坐小巴過海無疑是較巴士方便快捷，因「坐滿人就飛站」，較為「點對點」。但他稱，是次車費加幅不小， 加價後的紅色小巴車資幾乎已直逼港鐵收費，故他相信加價後，日後大多市民只會蜂擁改乘港鐵。