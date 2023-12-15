笑看天下：拜登即興 人道隨口噏

以色列對加薩發起軍事行動逾兩個月，造成當地大批平民死傷及釀成人道主義災難。美國總統拜登日前公開批評，指以軍無差別嘅攻擊加薩，正開始失去國際社會嘅支持，警告以色列總理內塔尼亞胡必須改變做法。美國不願見到以色列佔領加薩，一直推動巴勒斯坦自治政府戰後兼管加薩，即回到2007年哈馬斯上台前嘅狀況。然而內氏與美國唱反調，表明不會重蹈覆轍，加薩於戰後絕不交由巴勒斯坦自治政府管治。

拜登呢番說話，被認為係自以哈開戰以來，佢對以色列最嚴厲嘅講話，媒體都指拜登與內塔尼亞胡嘅裂痕已浮面。之不過，白宮官員曾向英媒透露，拜登呢番說話屬「即興」。「即興」即係「隨口噏當秘笈」啦！都話老美講嘢冇句真，修辭不立其誠，難怪經常講一套做一套，喺重大問題上亦常呈現雙重標準！拜老頭當天稍後喺記者會上，立刻重申美國支持以色列！

拜登口說「無辜巴人的安全依然是重大擔憂」，真係信佢半成，雙目失明！聯合國召開嘅緊急特別會議討論以哈衝突及加薩危機，與會193國以壓倒性票數通過不具約束力嘅議案，要求以色列馬上對加薩作出人道停火。投票贊成嘅153國，包括以色列嘅傳統盟友澳洲、加拿大和新西蘭；美國、以色列等10國投反對票，23國棄權。

美國和以色列根本冇惻隱之心，眼見那麼多巴人平民被殺，被炸至斷手斷腳嘅兒童在哀號，一臉惶恐嘅父母抱着他們往醫院搶救，係人都會有惻隱之心吧？何以仍然不肯作出人道停火？據悉，以軍已開始喺加薩嘅哈馬斯地道網絡灌海水，是否可殲滅哈馬斯仍然未知，卻恐怕會危及加薩食水供應、損害農作物，令已物資缺乏嘅加薩更加生靈塗炭。