自成一家：人類早晚被AI控制

近年AI發展迅速，隨着AI不斷進步，人們對工作崗位被AI取代的擔憂也日益上升。高盛今年3月發表的研究報告，就預計全球約18%的職位可能會被AI取代。到了10月，摩根大通更加碼到AI在3年內或會導致近一半人失業。

與此相對應的，是人類尤其是年輕人愈來愈樂於躺平，寧願領取微薄的救濟金也不想工作。英國諾丁漢繼伯明翰之後宣告破產，需要停止法律規定服務之外的所有支出，其中一個原因正是民眾對社會福利的需要急升。為了應對這種情況，英國正打算收緊領取福利的限制，減少民眾欺詐的機會，並打算撥款25億英鎊刺激這些人重返職場。

這種情況並非英國獨有，就算在香港和內地，也出現青年對工作愈來愈揀擇的現象。以內地為例，今年年輕人的失業率高企，大學畢業生失業率一直維持在雙位數，內地政府早前更索性暫停公布青年失業率數字。與此同時，內地愈來愈多的行業根本就招職不到年輕人入行。

香港的建造業、服務業長期青黃不接，已經不是新聞。但即使是內地，年輕人不願意務農、做工廠工作和服務生等現象也已持續多年。例如早年港人北上洗頭剪髮，洗頭的大部分是年輕女性，現在很多髮廊已請不到這些人入行，只能轉用中年女性或者男性服務員。

這邊廂AI能做的事愈來愈多，另一邊廂人類愈來愈懶惰，不甘上進，寧願躺平。這兩方面的訴求一進一退，可謂一拍即合，未來幾年恐怕會互相促進。但隨之而來的將是日益嚴重的貧富懸殊。人類社會很快會由使用AI變為依賴AI，雖然很多有識之士警告這樣發展下去很危險，但似乎戰勝不了普通人的惰性。長遠下去，我們的下一代很可能會成為AI的一個工具。