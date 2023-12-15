強詞有理：153比10

以色列在加薩地帶持續進行種族大屠殺，即使引發國際社會強烈憤慨，受到千夫所指，依然沒有任何收斂，反而愈來愈瘋狂。美國總統拜登也許眼見眾怒難犯，終於罕有地公開警告，以色列實施無差別轟炸，開始失去國際社會的支持。這番話被外界視為以巴衝突爆發以來，他對以色列政府處理手法的最嚴厲批評。其實，所謂的批評不過是惺惺作態，既無法阻止以色列繼續濫殺無辜，也掩蓋不了美國助紂為虐的事實。最難堪的是，以色列我行我素，根本沒有將美方警告當一回事。

拜登一方面批評以色列實施無差別轟炸，一方面源源不絕提供各式軍火裝備，包括殺傷力巨大的2,000磅鑽地炸彈，這豈止是虛偽，簡直就是冷血。戰爭爆發至今，已有將近兩萬名巴勒斯坦人被殺，絕大部分是平民百姓尤其是婦女兒童，他們不正是死於美國提供的炮彈之下嗎？拜登批評以色列無差別轟炸的時候，難道自己不覺得羞恥？

當然，如果老美知道何謂羞恥，世界上就不會有這麼多戰亂和死亡。聯合國日前召開緊急大會，以大比數通過決議草案，要求加薩立即人道主義停火。表決結果是153票贊成、10票反對、23票棄權，美國及以色列照例投反對票，英國、德國及烏克蘭等附庸不敢冒天下之大不韙，只是棄權而已。由此可見，得道多助，失道寡助，充當以色列幫兇的美國已從道德高地墜落，漸漸孤立於國際社會。美國常駐聯合國代表還好意思質疑其他國家：為甚麼譴責哈馬斯這麼難。其實應該受到質疑的正是美國：為甚麼譴責以色列這麼難？

美國一直將「基於規則的國際秩序」掛在嘴邊，實際上最不遵守國際規則的恰恰是美國。二戰後，全世界對甚麼是種族大屠殺已有清晰定義，並有國際法加以約束。今天以色列在加薩地帶的暴行，正是明目張膽的種族大屠殺，更是赤裸裸的戰爭罪和反人類罪，美國助紂為虐，不也是罪無可恕嗎？

美國霸道，以色列蠻橫，國際上暫時沒有任何力量可以制止其胡作非為。但多行不義必自斃，任何反人類罪行都逃不過歷史和正義的審判。以色列也許可以徹底剷平加薩地帶，卻不可能殺光所有巴勒斯坦人，更不可能征服整個阿拉伯世界。相反，仇恨種子將會埋在阿拉伯世界，終有一天反噬到美以身上。