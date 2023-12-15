龍吟虎嘯：三位總統一位連任

開戰以來，普京的民望一直不俗，愈走愈高。澤連斯基的民望開始時還行，有美國及西方的大力支持，軍援經援大力支持，加上輿論上的大捧特捧，和他自己發揮強項，口舌如簧，擅長表演，也打了一些勝仗，民望不俗，烏克蘭人民還真以為自己國家出了個站在世界舞台中心的「風雲人物」。

而拜登的民望從開戰到現在，一直不怎麼樣，拾級而下。美國老百姓並不清楚，拜登策動烏克蘭、拿它當槍使，引發俄烏之戰，對美國有甚麼好處？許多人認為是拜登在報私仇，因為當年他的兒子在俄羅斯做生意「吃了癟」，當年普京支持特朗普。即使不認為拜登是報私仇的選民，亦認為拜登此舉乃黨派之爭，是要撈政績。總之，拜登的民意基礎相當薄弱。最害國害民的結果是，拜登花了美國納稅人大把的錢，逾千億美元的錢，仗沒打勝，美國這邊經濟形勢很不妙，捉襟見肘，社會輿情、共和黨都在喊停，不能再把美元投進烏克蘭的無底洞，拜登的民望遂如水下洩不在話下。