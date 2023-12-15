坦言集：猶太人神話

以巴之戰使猶太人再處於國際視野之中。但從戰爭中以色列的種族滅絕行動與言詞的表現，卻使得媒體一直營造的猶太人神話陷於破滅。不過，內地亦有人出來為以色列辯護，誇耀猶太人的智慧、文明和對人類的貢獻。只是道理歪曲，對猶太人歷史、文化、宗教所知有限，胡言亂語的多。

首先，猶太人不必將之與猶太教等同。猶太人世俗化傾向大，與篤信猶太教義的保守與極端主義者差別巨大，一如其他宗教。即使猶太教部分禮儀規矩滲入生活，可卻變成通俗習慣，一如中國人崇拜祖先一樣，與宗教無甚關連。猶太教徒必然是猶太人，可歷史上有例外，只是以色列政府與猶太教宗教組織將猶太教視作猶太族的宗教，排斥外族。

猶太人不等於猶太教，猶太人的一些成就便不是源自猶太教，而是他們所在社會裏的社會環境和學術科技文化傳承的影響。以馬克思、愛因斯坦為猶太人，便證明猶太人的種族智慧、才能，這是荒謬的推理。馬克思與愛因斯坦的成就，應與當時德國猶太人一般的社會處境有關。作為少數民族被迫害，社會的職位選擇受到政治限制，因而集中於學術與金融，但這些不是所在社會精英的固有領域。

而少數民族之被歧視迫害，促成他們的團結，歷史上有不少同類例子。最著名的是唐朝在中國、中亞的粟特人，興盛也歷時幾百年。猶太人受猶太教的約束大於其他少數民族，故可長期延續。可今天所說猶太人的勢力，不過幾百年時間，且是與西方資本主義的興起相連。在此之前，猶太人不見突出，比不上亞美尼亞商人在歐亞貿易和經濟發展史中的角色和作用。

事實上，猶太人民族的演變亦包含在各地流落發展，與當地民族文化融合，最典型的是中國開封的猶太人。而埃塞俄比亞的猶太人即使在以色列，也被視為如黑人之於美國，受到「種族歧視」。

猶太精英是主要由資本主義興起而壯大，也因此基本上融合於歐美白人資本主義（盎格魯撒克遜人為主），以色列立國由他們支持，戰勝阿拉伯各國亦靠歐美白人國家。歐美資本主義的興盛使以色列國的猶太人強大，並不源自猶太民族的真實歷史。以今天以巴之戰，若美國停止援助，以色列大有亡國之虞。以色列或猶太人的強大，不過是西方媒體製造出來的神話而已。