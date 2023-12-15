網購呃160萬 彈票黨26人就擒

【本報訊】今年7月至11月，執法部門共接獲58名受害人報案，他們表示在網上平台放售貨物期間，被「彈票黨」詐騙財物，而騙徒更會出示虛假銀行轉帳紀錄，訛稱錯誤匯入過多金額，要求賣家把差額退回至傀儡戶口，令部分受害人蒙受雙重兩失，涉案貨物及現金總值約160萬元。

執法部門經追查後，鎖定一個自今年7月起活躍的詐騙集團，並於本周二展開代號「奇步」行動，以涉嫌「串謀詐騙」拘捕集團兩名主腦及24名成員（16至72歲）。被捕人包括23男3女，相信屬於詐騙集團的不同角色，包括負責在網上接觸受害人、負責往銀行存入空頭支票、負責交收，以及部分傀儡戶口持有人。期間，人員於本周二追查一名目標騙徒，發現他正以空頭支票騙取一名受害人的一隻鑽石戒指，遂當場把他拘捕並起回該隻戒指。

手機修圖製假存款單 而在同日及翌日，人員在全港多區拘捕其餘25人，亦在其中一人家中檢獲一個懷疑冰壺，該名被捕人另涉「藏有工具可作吸食用途」被捕。當中3人已合共被暫控一項「串謀詐騙」罪，案件已於昨日在沙田裁判法院提堂。其餘23名被捕人已獲准保釋候查，須於明年1月向執法部門報到。

行動中，執法人員檢獲30部手機、由傀儡戶口開出的4張空頭支票，以及一批銀行入票紀錄。此外，人員發現有疑犯的手機安裝有修圖程式，部分人正修改銀行存款單，企圖誤導受害人藉此騙取金錢。執法部門指出，涉案財物大部分為名牌手袋、手錶等，價值數千至數萬元不等，最高約值6萬元，騙徒騙取貨物後會即時轉售，再把款項轉至虛擬貨幣戶口，以增加追查難度。

此外，部分疑犯報稱為速遞平台送貨員，他們聲稱接收訂單向受害人收取貨物後，再送往詐騙集團提供的地址，故不排除被不法分子利用，在不知不覺間充當網上騙案的一環。執法部門呼籲有關從業者小心留意可疑訂單，一旦訂單涉及貴重財物，或者酬金異常豐厚，應該提高警覺，以免被捲入不法活動。