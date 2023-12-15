首10個月近3.4萬宗騙案 飆5成

【本報訊】本港首10月的網上投資騙案多達4,045宗，創有紀錄新高！保安局昨日表示，今年首10個月，整體罪案錄得75,670宗，主要是詐騙案持續高企，單計今年首10個月，詐騙案已有33,923宗，較去年同期上升逾五成，佔整體罪案四成半，較疫情時大幅飆升。

網上投資呃24.9億元

保安局表示，網上騙案佔詐騙案的七成，主要涉及網上購物，強調投資騙案值得各方關注，今年首10個月，網上投資騙案錄得4,045宗，較去年同期增1.6倍，損失金額高達24.9億元。此外，涉及即時通訊軟件的騙案亦有上升趨勢，由今年8月的112宗，大幅飆升至10月的1,514宗，當中大部分均涉及WhatsApp應用程式。