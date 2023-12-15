首10個月近3.4萬宗騙案 飆5成
【本報訊】本港首10月的網上投資騙案多達4,045宗，創有紀錄新高！保安局昨日表示，今年首10個月，整體罪案錄得75,670宗，主要是詐騙案持續高企，單計今年首10個月，詐騙案已有33,923宗，較去年同期上升逾五成，佔整體罪案四成半，較疫情時大幅飆升。
網上投資呃24.9億元
保安局表示，網上騙案佔詐騙案的七成，主要涉及網上購物，強調投資騙案值得各方關注，今年首10個月，網上投資騙案錄得4,045宗，較去年同期增1.6倍，損失金額高達24.9億元。此外，涉及即時通訊軟件的騙案亦有上升趨勢，由今年8月的112宗，大幅飆升至10月的1,514宗，當中大部分均涉及WhatsApp應用程式。
金管局近日提醒市民，警惕兩個虛擬交易平台，保安局透露，暫未接獲就相關平台報案，故未有人被捕，但執法部門將會密切留意情況。而有關區議會選舉電子選民登記系統故障的調查工作，局方續指，執法部門的網絡安全及科技罪案調查科已根據行政長官指示，協助選舉管理委員會進行調查，相信6周內可提交初步報告。
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