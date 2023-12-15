高檔香薰店半年洗錢逾億 拘13人

【本報訊】執法部門早前根據情報及經調查後，於本周二及周三展開代號「迅威」及「謀攻」行動，當中針對一個有黑社會背景的洗黑錢集團，相信該集團替電話騙案、網上求職騙案、非法收數及網上賭博活動等非法活動，提供「一條龍」的洗黑錢服務，包括安排傀儡戶口收取犯罪得益，將之轉為虛擬貨幣再交回犯罪集團。行動中，人員搗破位於長沙灣一幢商廈、以高檔香薰店作掩飾的洗黑錢中心，並以涉嫌「串謀洗黑錢」罪拘捕10男3女（19至45歲），初步相信該中心已營運約6個月，期間清洗逾一億元黑錢。

調查人員表示，該洗黑錢集團利用金錢利誘或要求欠債人提供戶口抵債等方式，取得一些虛擬銀行戶口，然後利用大量手機進行綁定，待洗黑錢中心收到不同的犯罪得益，再操作手機進行洗黑錢活動，當中更會購買虛擬貨幣，令執法部門難以追查。現時網上虛擬銀行均加強保安，客戶需要在系統維護或大額交易後接受面容識別，戶口方能繼續運作。洗黑錢中心為了「解決問題」，會派出俗稱「跑腿」的成員，持手機尋找相關戶口持有人作面容識別，再將之帶回中心，以確保能夠正常操作帳戶。

跑腿尋戶口持有人破面容識別 在本周二，人員持法庭手令搜查目標香薰店，發現店面後方有一獨立房間，房內有大量電腦、手機等正在清洗黑錢。現場所見，每部手機均貼上紙條及加上編號識別，列明所對應的銀行戶口，甚至連戶口狀態、何時要進行面容識別亦有標示，運作極具系統性。當時中心內有4名懷疑集團骨幹成員，而在人員搜查期間，另有一名「跑腿」上門收集手機，5人即時落網。至翌日，人員再拘捕多8名傀儡戶口持有人。

行動中，人員共檢獲72部手機、6部電腦及大量上網裝置，初步調查顯示，涉案手機在10月至12月期間，已經清洗約3,800萬元黑錢；而相關手機的戶口平均使用約兩個月，便會因為背後牽涉的罪案曝光，因而遭到銀行注銷。此外根據紀錄，今年第一至第三季，執法部門已錄得29,650宗詐騙案件，數字較去年同期增加五成三，涉款高達50億元。