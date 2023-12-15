兩假難民做拆家 遇查搜屋檢大麻

反黑工37人落網 包括被通緝巴漢 南亞假難民禍港殃民，治安毒瘤繼續發酵！執法部門根據線報，前日在油麻地展開掃毒行動，期間截查兩名南亞漢，在其身上及住宅單位，檢獲共約8萬元毒品、包裝工具及懷疑犯罪得益，遂以涉嫌販毒拘捕兩人，初步相信毒品供應西九龍娛樂場所。另執法部門聯同入境處及勞工處，同日在新界南區反黑工共拘37人，當中一名巴籍漢被發現為被通緝人士。

油尖區執法部門，早前根據線報及經調查後，於本周三在文英街一帶展開反毒品拘捕行動。期間，人員發現兩名南亞裔男子形迹可疑，遂上前截停調查，在他們身上分別檢獲約98克懷疑大麻及約144毫克懷疑四氫大麻酚油。

起包裝工具電子磅 人員把該兩名男子帶回上址一住宅單位進行搜查，並檢獲共約305克懷疑大麻、約32毫克懷疑四氫大麻酚油、約144克懷疑大麻精及毒品包裝工具，包括包裝袋及電子磅，以及約3萬元現金的懷疑販毒得益。行動中檢獲的毒品市值共約8萬元。

該兩名持「行街紙」的45歲巴基斯坦籍及39歲印度籍男子涉嫌「販毒」被捕，俱已被扣留調查。初步調查相信，上述檢獲毒品主要供應西九龍娛樂場所。

新界南總區執法人員聯同入境事務處和勞工處，於本周三進行代號「冠軍」及「權能者」的反非法勞工聯合行動，突擊搜查區內罪案黑點，共拘捕8名本地男子、13男9女內地人、3名持「行街紙」的越南籍男子、一名持香港身份證的巴基斯坦籍男子及3名持護照的泰國籍女子，被捕37人年齡介乎22至60歲。

被捕人士分別涉嫌「違反逗留條件」、「僱用不可合法受僱的人」、「有遣送離境令對其有效下，從事有薪的僱傭工作」、「非法入境」及「行使偽造文書」。其中兩名本地男子及一名巴基斯坦籍男子涉嫌詐騙及欠交罰款被通緝。