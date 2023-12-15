狎孫女越柙案 六旬漢12‧28併審

【本報訊】六旬漢涉嫌非禮及偷拍孫女色情照而被捕及收押看管期間，於今年6月報稱不適，送抵九龍伊利沙伯醫院治理，期間他卻涉嫌掙脫手銬離開逃返家中，他之後再被捕，並因而另被控「逃離合法羈押或監獄」罪。該案與他原本面對的製作兒童色情物品及非禮案，昨一併在九龍城裁判法院再提訊。

伊院脫手銬逃返家中 控方申請修訂控罪，將原先製作兒童色情物品罪改控窺淫罪，另申請合併兩案並轉介區院審理。裁判官批准申請，並將案件押後至12月28日轉介往區院進行答辯，期間被告繼續還押。

64歲被告以「T.P.W」作代號，他報稱退休人士，現被控窺淫和非禮共兩罪，指其於2023年3月22日，在深水埗某室暗中為了拍攝私密部位，而Ｘ處身於令人對保存私隱有合理期望的情況；並於6月10日，在同地猥褻侵犯12歲女童Ｘ。被告在另案中則被控一項逃離合法羈押罪，指他於2023年6月22日，在伊利沙伯醫院C座一床位，在二級懲教助理14470及一級懲教助理866的合法羈留下逃走。案件編號：KCCC 1563、1665/2023