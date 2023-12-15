孫女作性玩具 祖父判監55月

【本報訊】曾任保安員的七旬翁，於8年間不斷欺凌居於其家中的一對年幼孫女，包括向她們捏頸至扯離地、毆打、趁孫女洗澡時闖進浴室，曾舔孫女乳房及以陽具在其陰道外摩擦等，該對姊妹最終告知學校社工而揭發事件。涉案老翁上月於區院承認非禮及襲擊兒童等5罪，昨被暫委法官勞潔儀判監55個月。法官直斥被告當事主為性玩具可隨時狎玩，見到她們驚慌痛苦反而感開心，直指被告作出了嚴重的侵犯。法官又稱讚兩名事主有勇氣說出事件，勉勵她們不應責怪自己，並稱她們是英雄。

現年74歲，以W.Z.W.作代號的被告，承認一項故意襲擊兒童、3項非禮及一項襲擊罪。法官引述事主的報告指兩人常想起事件，並影響她們社交及與異性交往。她們曾把事件告知家人，反被怪責不懂感恩，父親更稱這是被告愛的表現。報告又指其中一名事主，曾有自殺念頭，兩人對於家人不支持她們感困擾及無助。專家認為兩人須接受心理治療。

法官指斥被告嚴重影響事主們的身心發展，明顯違反誠信，其中一項控罪只差一步便構成強姦，故最為嚴重。法官判刑後向事主其他家人表示，要支持事主，因她們才是受害者，不應怪責她們出賣家人。法官又指事主父母在女兒報告事件後，便應作出提防，但卻沒有盡責，應作出反省及彌補。

菜刀恐嚇禁告知媳婦 案情指，案中姊妹Ｘ及Ｙ為被告孫女，分別於2006年及2004年出生，2014年起與被告及其妻同住，她們的父母則居於內地。2014年至翌年間的一晚，Ｙ與被告爭執，Ｘ想分開兩人卻遭被告捏頸至雙腳離地，並在驚動鄰居後被告才放手，但又拿菜刀恐嚇事主們不要告知她們的母親等；2014年至2016年，被告趁Ｙ洗澡時用螺絲批撬開浴室門闖入，全裸的Ｙ驚叫，被告才離開。2016年至去年5月6日，被告又兩度非禮Ｘ，包括以手指插她陰道，笑稱她陰道很窄等，更以陽具在她陰道外摩擦及舔她左乳，又曾伸手進她衣服內撫摸她乳房；去年5月10日被告指摘Ｙ破壞家人關係，推Ｙ至跌落床，再拳打她右臂十多次。兩姊妹於同月24日把事件告知學校社工並報案。案件編號：DCCC 1128/2022