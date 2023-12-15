姦9歲養女當體檢 巴士車長重囚11年

九巴車長於7年前以身體檢查為名，在屯門住所內着令當時年僅9歲的養女躺在床，脫去其衣衫，在無戴安全套下涉嫌強姦養女。約10日後，車長再涉嫌用勃起陰莖觸碰養女臀部，事後被捕。涉案車長早前在高院經審訊後，被陪審團裁定強姦及非禮共兩罪成立，昨被暫委法官游德康重判入獄11年。法官指案中有多項加刑因素，包括違反誠信等，但亦須考慮被告沒有使用暴力或威逼利誘事主，重犯機會亦不高等因素。

61歲被告孔慶聯，被捕時任職九巴司機。法官引述辯方求情指，被告是家庭經濟支柱，為人慈愛及盡責，事主在事後亦有繼續在被告的寄養家庭居住，且沒有對被告有其他指控。但法官指本案有多項加刑因素，包括被告與事主年紀差距甚大、沒有使用安全措施，事件對事主造成心理創傷且患上抑鬱症。事主自5歲起已寄住被告家中，並視被告妻子為「第二母親」，因此被告的行為涉及違反誠信。

事主情緒崩潰曾萌死念 控方案情指，Ｘ現年16歲。2010年，她的父母分開，母親把Ｘ交給寄養家庭，由被告及其妻照顧。2022年8月，Ｘ情緒崩潰想自殺並向友人說，在2016年遭被告強姦。事件交執法部門處理，Ｘ向執法人員表示，2016年夏天某日，住所只得被告和她。被告叫Ｘ入他的房，稱要為她做身體檢查，叫她躺在床上，繼而脫去她衣服，再於她赤裸的身體蓋被。被告之後爬上她身撐開她兩腳。其後她感覺被告把陰莖插入她的陰道，她試圖掙脫，但不成功。

Ｘ續指，被告嘗試前後移動，突然她感覺到一陣灼熱，她當時不知這意味着甚麼，直至長大後始知被告當時射了精。Ｘ事後行路都覺得痛，下體有血及出現「黃黃哋白白哋」的東西。事件發生後約10日，被告又涉用硬的陰莖隔着衣服觸碰Ｘ臀部並移動。被告於去年9月被捕。案件編號：HCCC 83/2023