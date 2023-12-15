在台港生車禍癱瘓近3年 終返港

【本報綜合報道】在台灣嘉義大學修讀園藝的香港男學生梁銘皓前年遭遇車禍，導致四肢癱瘓無法說話。台媒昨日報道，經過多方合作和照顧，梁已恢復意識，語言及行動能力大幅提升，他上月與父母搭乘專機返回香港持續靜養。

嘉義大學表示，梁銘皓前年1月28日駕駛電單車外出，車上載有另外一名外校港生，當日下午5時左右在布袋港聯外道路與大貨車相撞。梁銘皓被送入嘉義長庚紀念醫院治療，他當時顱內出血，意識不清且左大腿開放性骨折。校方請求陸委會駐港辦事處盡快向他的家人核發疫情期間入台許可，並與嘉義市衞生局合作以人道專案安排家屬親赴醫院探望。

大學代申急難慰助金 考慮到梁銘皓家境清貧，嘉義大學代為向陸委會及僑委會申請急難慰助金等，以及協助申請汽車強制險理賠金，獲得300餘萬元（新台幣‧下同，約75萬港元）。關於車禍的刑事追責，法院將涉事貨車劉姓男司機依過失致人重傷罪，判處有期徒刑8個月，賠償梁銘皓近1,630萬元（約407萬港元），並向梁的父母支付30萬元（約7.5萬港元）精神慰撫金，案件仍在上訴中。