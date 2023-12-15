醫健：醫患同行：康養在家浴室防跌要緊 宜積極推動患者安全衞浴

任何在浴缸裏滑倒過的人都知道，浴室可能是家裏最危險的房間之一，尤其是對於視力、平衡、協調和虛弱等有困難的長者來說，跌倒可能導致中度至重度傷害，甚至失救致死。幸運的是，跌倒是一個基本上可以預防的公共衞生問題，而相關的跌倒管理解決方案旨在幫助照護者減少跌倒、最大程度地減少傷害並提高親人的生活品質。

從用家角度出發設計安老衞浴 當浴室區域濕滑時，會增加跌倒的可能性；同樣地，淋浴和沐浴時的動作需要大量的彎曲和抬起動作，亦會增加滑倒的機會。根據美國國家安全委員會報告，每天都有一人死於與浴室相關的傷害，每年發生近20萬宗衞生間事故，佔所有家庭事故的70%；而在台灣亦有評估指出，約有15%的老人跌倒後會造成身體中度或嚴重傷害。由於長者跌倒後死亡的風險更高，因此衞浴安全非常重要。

最近筆者樂見，本港有年輕建築師 - 楊俊慶Charlies以《裝嵌式長者安全衞浴》概念，推動以經濟實惠的浴室改造方案提高長者的居家安全，毋須花費太多，就能同時大幅度減低家居意外，以及改善浴室的衞生條件。

他的設計以解決香港本地長者安居在家的安全為出發點，透過適老化人體工學、新型建築材料以及科技智能設備，多維度的守護長者安全：在設計時，以物理環境防止意外觸發潛藏隱患，如：浴缸高度、地面濕滑、尖角引致磕碰的危險性等常見問題，設計中針對性的使用平整式乾濕分區、防滑地面、適老化家具及衞浴設備、再加上安裝適當的助力扶手，大大減低意外的發生機會；除了解決環境風險外，設計更考慮長者的感官舒適度，減低因視覺、溫度以及觸感因素導致身體不良反應；再以科技材料優化浴室衞生，用料防潮防菌防滑；配合智能化意外預警系統，當長者於浴室不慎跌倒或長期停留於浴室時，系統會及時發出警報至長者親屬的移動手提電話，如長者為獨居老人，報警信號更可傳達至專業居家護理機構，及時做出反應，盡量避免意外後因長時間失救而危及生命。

Charlies的設計考慮到普羅大眾需求，以裝嵌式技術迅速於5日內完成從拆除原有浴室裝修至安裝全新安全衞浴工作，解決傳統裝修施工時間漫長而嚴重影響正常居住的問題，加上安裝費用比傳統裝修成本更低，能達致居家安老的效果，減低長者在家安老時的顧慮及家人的負擔。

防跌是可預防的公共衞生問題重點 長者跌倒可以導致嚴重的後果，影響長者的自我照顧能力及生活質素，跌倒和骨折對年老患者、他們的家人和照護者都產生重大影響，在美國曾經統計此對醫療保健系統造成數十億美元的損失。

究竟香港在相關的社會保障方面有否做過相關財政負擔的風險評估，有否確實考慮居家安老到尤關重要的生活細節呢？即使房屋署有相關的特辦改造服務可讓公屋住戶申請，但其他如社福界的資助又會否將新興技術納入資助項目呢？長遠來說，又能否將其普及至全民安老的選項呢？

粵港澳康養產業協會創會主席 曹聖玉

病人醫護權益協進會