醫健：職場健康：參與「最佳職安健物業管理大獎」 借鑑機構良好職安健實務

物業管理服務涵蓋保安、環境衞生、園藝、樹藝及花藝服務、樓宇設備保養、維修及優化等。工作種類多元化又專業，從業員所面對的職安健挑戰亦各有不同。為鼓勵物管機構實施有效的安全管理制度，職業安全健康局聯同勞工處、機電工程署、物業管理業監管局、香港物業管理公司協會、香港物業服務公司協會和香港物業管理聯會合辦「第十一屆最佳職安健物業管理大獎」，藉此表揚在物業管理方面有傑出職安健表現的機構，以及分享他們實踐職安健管理的寶貴經驗和心得，推廣良好的安全文化。