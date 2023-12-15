醫健：職場健康：參與「最佳職安健物業管理大獎」 借鑑機構良好職安健實務
物業管理服務涵蓋保安、環境衞生、園藝、樹藝及花藝服務、樓宇設備保養、維修及優化等。工作種類多元化又專業，從業員所面對的職安健挑戰亦各有不同。為鼓勵物管機構實施有效的安全管理制度，職業安全健康局聯同勞工處、機電工程署、物業管理業監管局、香港物業管理公司協會、香港物業服務公司協會和香港物業管理聯會合辦「第十一屆最佳職安健物業管理大獎」，藉此表揚在物業管理方面有傑出職安健表現的機構，以及分享他們實踐職安健管理的寶貴經驗和心得，推廣良好的安全文化。
本年大獎以「離地工作安全、預防滑倒絆倒、密閉空間工作安全」為主題。物管從業員及其聘請的承辦商進行清潔、檢查、維修保養、布置等工作時，均涉及離地工作和密閉空間工作，而「滑倒、絆倒或在同一高度跌倒」更是業界常見的意外成因。我們希望藉着比賽和各項推廣宣傳，提升物管行業及其相關機構的職安健，防止事故發生，保障珍貴的人力資源。
設7項目 正接受報名
最佳職安健物業管理大獎設有以下7個項目，分別為「最佳職安健物業管理大獎」、「工作安全改善計劃」、「安全文化大獎」、「最佳物業管理大獎－提升業戶裝修及維修安全」、「最佳職安健物業管理承辦商」、「最佳推廣使用輕便工作台大獎」以及「護心機構大獎」。各獎項設金、銀、銅及優異獎。「最佳職安健物業管理承辦商」設有「提名機構獎」，「最佳推廣使用輕便工作台大獎」則設「最積極借出輕便工作台大獎」，而「護心機構大獎」更設有「超卓護心大獎」、卓越、傑出及良好機構大獎。大獎現正接受報名，詳情請瀏覽：http://tinyurl.com/2b4cx9zt。
重要日期：
2024年1月19日（星期五）：截止報名參賽、遞交報告及補充資料
2024年3月12日（星期二）至3月28日（星期四）：實地評核入圍機構
2024年5月31日（暫定）：第十一屆最佳職安健物業管理大獎分享會暨頒獎典禮
職業安全健康局
www.oshc.org.hk
本文連結 : https://orientaldaily.on.cc/content/要聞港聞/odn-20231215-1215_00176_222/醫健：職場健康：參與「最佳職安健物業管理大獎」--借鑑機構良好職安健實務
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