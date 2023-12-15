東呼即應：准青少年入波樓 改善形象免擔憂

縱奪佳績怕學壞 東呼即應齊拆解 本港桌球運動員上月在多哈舉辦的世錦賽歷史性摘金；去年在紅館舉行的大師賽，亦刷新入場觀眾紀錄。有見及此，港府計劃修例，放寬青少年進入持牌桌球室的年齡及時間限制，但運動員與部分社會人士則意見分歧。在保護兒童健康成長，與避免扼殺「新一代傅家俊」之間，應如何平衡？《東呼即應》探討此議題。

上月在多哈舉行的世界桌球錦標賽，年輕好手張家瑋夥拍隊友鄭宇喬，勇奪本港桌球歷史上首枚隊際金牌。佳績在前，奈何不少人始終對俗稱「波樓」的桌球室有刻板印象，覺得龍蛇混雜、「教壞細路」。《東呼即應》以往曾探討「蠱惑仔」黑社會電影荼毒年輕人，遺禍至今仍未消除，桌球界絕對是誤中副車的受害者之一，在這些電影中，經常在「波樓」上演尋仇情節，球棍則被描述成奪命武器，難免惹人恐懼。

擬修例准8歲以上着校服進入 為推動本港桌球發展，康文署計劃修例，放寬限制青少年進入持牌桌球室的時間，由現時晚上8時至翌日早上10時，縮短到晚上11時至翌日早上7時，限制適用最低年齡亦由16歲下降至8歲；另外亦允許穿着校服人士進入持牌桌球室。

香港「桌球天王」傅家俊表示，目前條例限制了小童打桌球，此項新動議對本港桌球發展有很大幫助。他指出，在英國甚至內地，小童是可以進入桌球室，港府應參考其他國家及地區的做法。曾成為女子桌球世界排名第一的吳安儀則表示，雖然年幼時父母已在桌球室上班，但因不同限制，她到13歲才開始真正學打桌球，相比很多外國球手起步較遲，認為運動場所不應有年齡限制。

而剛滿16歲、應屆校際英式桌球個人賽冠軍黃昀熙表示，首次報名參加公開賽時，自己和父母均不知道16歲以下人士參賽需要申請豁免，有部分隊友亦曾因而錯過比賽。

桌球需要的地方不多，較容易訓練人才，很適合本港發展。而且桌球運動在本港大有市場，去年10月於紅館舉行的香港桌球大師賽，就吸引超過8,000人入場，創下桌球比賽最多現場觀眾的世界紀錄。

雖然香港有不少具規模的桌球室，硬件上無疑十分適合幼童練習，但部分桌球室始終予人不良觀感。議員何敬康表示，曾到訪九龍區一間桌球室，覺得該處環境的確不適合一家大小打桌球，除了有吸煙情況，衞生情況亦不理想，政府在這方面需要提供多點資訊予年輕人、家長和學校，哪些是適合一家大小到訪的桌球室。他表示，若通過相關修例，當局必須加大力度巡查；又指全港現有逾60間合法桌球室，相信仍有小部分不合規。

贊成通過修例的香港桌球總會主席羅永聰則認為，修例建議只是將本不應存在的限制消除。他表示，不會否認部分桌球室有違例吸煙情況，但指出公園也有人違例吸煙，反映這並非禁止小童前往的理由。

業界稱桌球屬軟實力 值得嘗試 至於有家長擔心子女放學後打桌球影響學業，羅永聰認為，這些家長對桌球的印象，可能仍然來自90年代的電影情節，因而對桌球室有偏見。他稱，桌球在本港已發展成軟實力，絕對值得年輕人嘗試，亦值得當局投放資源，有信心今次修例會獲得通過。

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