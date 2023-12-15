房協「朗然」收1.1萬申請 超額認購26倍

【本報訊】香港房屋協會近期推售位於觀塘安達臣道的資助出售房屋項目「朗然」，申請期已於本月13日晚上7時截止。房協昨日公布，暫時共收到11,566份申請表，超額認購逾26倍，當中白表申請佔11,430份；綠表佔136份。房協將會盡快核實申請者的資料，預計於明年首季進行抽籤及公布結果，並最快於同年第二季根據抽籤結果，發信通知符合資格的申請人選購單位。

料明年首季抽籤 在11,566份申請表中，有10,627份是網上申請。而目前收到的一人申請暫有7,317份，佔申請總數60%，其中7,257份為白表一人申請，60份為綠表一人申請，來自受房協屋邨重建影響的居民申請，則有7份。

房協現時共收到逾萬份申請表，但仍未計算部分以郵寄方式及經由屋邨辦事處遞交的申請表，而綠表申請由於主要經親身遞交，及須經由房協或香港房屋委員會轄下的屋邨辦事處核實，故預計將會陸續收到更多的綠表申請。另外，「朗然」示範單位在今年11月23日至12月13日開放期間，累計有超過6,600人次參觀者。