中大炒副校風波 校董指已採寬鬆做法

【本報訊】香港中文大學校董會日前通過決議解僱原任副校長（行政）吳樹培，身兼校董的議員劉國勳強調已採取了寬鬆的做法，指個別人士引用中大條例指校董會要基於「好的因由（good cause）」決定任免，根本是混淆視聽、轉移視線，又反擊外間質疑校董會現時仍未「齊章」不應處理的言論，指校董會不能在未齊人便不作為，拖延處理。

稱校董會未齊人亦不能不作為

劉國勳昨在社交平台貼文，強調終止與吳樹培的合約是經過了由兩名具法律背景的校董以及一名資深教授組成的3人小組，審視了吳的行為，評估吳能否在良好管治的原則下繼續處理其職責，就此作出不同建議。而校董會現時決定以中止僱傭關係處理，是採取了較寬鬆的做法。而校董會主席絕對有權力委任小組處理事件，吳亦公開表示10月中時已獲知會，而外間批評校董會「干預校政」之說並不成立，亦不了解中大的運作。