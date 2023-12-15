涉油塘地盤致命意外 精進建築下月提堂

【本報訊】油塘東源街一個建築地盤，去年12月14日發生工字鐵下塌事故，一名姓陸（55歲）男工人上半身被壓住，當場重傷昏迷，送院後證實不治。屋宇署昨表示，已完成事故調查，並向涉事的一般建築承建商，即精進建築工程有限公司等，兩間公司及兩名個別人士，按照《建築物條例》提出合共4項檢控，案件將會在明年1月16日，於觀塘裁判法院提堂。

被揭未供足夠預防措施 屋宇署續指，涉事工字鐵為臨時側向承托的一部分，用以支撐挖掘及建造地庫工程。在地庫結構完工後，該臨時側向承托，包括有關工字鐵會被移除。署方調查結果顯示，在移除有關工字鐵期間，有關承建商、分判商及與該事件直接有關的個別人士未有提供足夠預防措施，導致有關工字鐵下塌及死亡事故。

另外，屋宇署已於今年10月18日，拒絕涉事的精進建築工程有限公司之註冊續期申請，並於11月16日將該承建商從「一般建築承建商名冊」中除名，由同日起該承建商不得進行任何建築工程。就有關事故，勞工處於今年6月完成調查，並根據《工廠及工業經營條例》向相關持責者，包括有關承建商及分判商提出檢控。案件將會在明年1月11日提堂。