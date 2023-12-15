網上煽暴仇視政府 無業漢囚半年

【本報訊】香港國安處於今年10月拘捕一名男子，指他多次透過社交平台持續發布具煽動意圖的訊息，並製作音樂錄像，內容包括煽動他人引起對中央及香港政府憎恨、鼓吹「港獨」、要求制裁政府官員及煽動使用暴力等。涉案男子昨於西九龍裁判法院承認一項「作出一項或多項具煽動意圖的作為」罪，被總裁判官蘇惠德判囚6個月。蘇官批評被告理念頑固，不但主張分裂國家，亦渲染暴力，考慮到其行為會對國家安全有潛在風險，故需判監以懲。

涉案57歲被告區健威，報稱無業。他被控於2023年4月19日至2023年10月16日期間（包括首尾兩日）在香港，作出一項或多項具煽動意圖的作為，即在Facebook及X（前稱 Twitter）發布、提供及/或持續提供陳述、相片、圖片及/或影片，具意圖引起憎恨或藐視中央及/或香港特別行政區政府或激起對其離叛；激起香港居民企圖以不合法途徑，促致改變其他在香港的依法制訂的事項；煽惑他人使用暴力；及/或慫使他人不守法或不服從合法命令。

案情指執法部門調查發現被告擁有的3個Facebook帳戶和兩個X帳戶，分別共291名朋友和32名追隨者。被告在案發期間，發布共280段可供公眾瀏覽的具煽動言論的貼文，當中包括製作音樂錄像，使用「願榮光歸香港」歌曲，並在錄像內加插附有具煽動性言論的圖片。而部分訊息的影片內，更有顯示被告的容貌。

用「願榮光」製音樂錄像 被告及後承認有製作涉案音樂錄像，且知道發布上述訊息及錄像是違反《港區國安法》。案件編號：WKCC 4421/2023