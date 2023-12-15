霍嘉誌袁弓夷同籌組香港議會

袁弓夷

【本報訊】早前被懸紅通緝的時事評論員袁弓夷，被指在海外籌組「香港議會」涉違反國安法顛覆國家政權罪，而新一批被通緝的5名海外人士，其中霍嘉誌與袁同屬香港議會籌委會成員，霍本身是大律師，在2014年佔領中環行動時擔任義務律師，2019年同樣參與義務律師工作，其後流亡海外。霍亦與蔡明達於2016年成立「升旗易得道」，自稱網上傳媒機構，詞源「星期二」和「義德道」的諧音，而蔡與鄭文傑亦曾出席籌組香港議會的記者會。

同被通緝的邵嵐出生於美國，從小便與家人居於香港，在港成長及求學。2019年就讀香港城市大學期間，參與反對修訂《逃犯條例》活動，並赴歐美多國演講、游說，目前旅居美國。她在2021年10月中旬涉嫌在希臘雅典衞城示威，呼籲杯葛北京冬季奧運會而被拘留，其後獲釋。許穎婷是前學民思潮成員，曾就讀於聖母書院及於美國麻省波士頓愛默生學院就讀新聞學，現時流亡美國並獲得美國政治庇護。

鄭文傑曾因嫖妓遭內地拘留 鄭文傑為英國駐港總領事館前職員，曾被指涉嫌在內地嫖妓遭當局行政拘留15日，他其後接受外媒訪問時聲稱被拘留期間，遭內地秘密警察毆打虐待，引起國際關注。赴英後亦聲稱與在香港及內地家屬斷絕一切關係，在2020年6月26日在英國獲批政治庇護。