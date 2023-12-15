國安處通緝5犯 凍結資產懸紅500萬

5名通緝人士

另拘4人 涉為羅冠聰許智峯提供資金 國安處昨宣布新一批通緝名單，除早前的8人外，再通緝5名潛逃海外人士，每人懸紅100萬元，並凍結其資產。該5名被通緝的人士分別為男子鄭文傑（33歲）、女子許穎婷（24歲）、女子邵嵐（24歲）、男子霍嘉誌（42歲）及男子蔡明達（46歲），分別涉嫌煽動分裂國家罪、勾結外國或境外勢力危害國家安全罪以及煽動顛覆國家政權罪。另外，國安處日前亦拘捕4名男女，他們涉嫌透過網上眾籌平台，資助在逃的羅冠聰和許智峯。

涉勾結外力煽動顛覆國家政權罪 國安處今年7月宣布懸紅各100萬元，通緝任建峰、袁弓夷、許智峯、郭榮鏗、郭鳳儀、劉祖廸、羅冠聰及蒙兆達等8人，指他們干犯嚴重國家安全罪，鼓吹制裁或恐嚇香港官員。今次公布的5人當中，指鄭文傑於2020年8月至2022年6月期間，聯同他人成立政治組織「避風驛」、「英國港僑協會」及「香港影子議會」，多次透過社交媒體平台鼓吹「港獨」。2020年7月至2023年7月期間，他多次透過不同的平台和形式，請求外國對中央和特區官員、司法和執法人員進行「制裁」及對中華人民共和國及香港特別行政區採取其他敵對行動。鄭於2019年11月11日離港。

而許穎婷，於2020年10月至2022年1月期間屢透過不同的平台和形式，請求外國對中華人民共和國進行「制裁」、封鎖及採取其他敵對行動。許於2020年7月15日離港。邵嵐則於2020年10月至2023年7月期間，多次透過不同的平台和形式，請求外國對中華人民共和國及香港特別行政區進行「制裁」、封鎖及採取其他敵對行動，包括 「制裁」中央和特區官員及檢控人員。邵於2020年9月17日離港。

霍嘉誌蔡明達藉「升旗易得道」播獨 霍嘉誌聯同蔡明達在2020年7月至2023年8月期間，於社交媒體平台共同操作一個名為「升旗易得道」的頻道，並發布多段涉嫌煽動分裂國家和顛覆國家政權的影片。霍呼籲觀眾加入外國軍隊，參與軍事訓練，甚至組織軍隊，以圖實現「香港獨立」，推翻中華人民共和國憲法所確立的中華人民共和國根本制度。蔡主張觀眾於外國接受軍事訓練，呼籲聯同其他中國民眾，以「武力」推翻中華人民共和國及香港特別行政區政權機關；又大力鼓吹「港獨」，將香港特別行政區從中華人民共和國分離出去，兩人於2020年7月13日離港。另外，兩人較早前亦涉及一宗案件，訛稱幫助黑暴時間犯事的年輕人逃離香港，騙取他們和家人數十萬元。

另外，國安處前日亦拘捕兩男兩女（29至68歲），涉嫌違反《港區國安法》第41條，以金錢資助他人實施分裂國家。被捕人士分別報稱電梯技工、補習老師和退休人士。羅冠聰和許智峯早前透過網上平台眾籌，呼籲支持他們繼續實施危害國家安全行為活動。經調查後，發現上述4名男女，自2020年12月至2023年11月期間資助羅冠聰和許智峯，金額介乎一萬至12萬元不等，調查亦顯示他們瀏覽羅冠聰和許智峯的帳戶，各人現正被扣查。

國安處籲市民切勿資助涉嫌危害國安的人或組織，並呼籲圖捐助這些人士的人三思，切勿自招麻煩。被問到市民付費訂閱這些人士的頻道是否違反國安法，當局指需要視乎意圖和具體行為，會否在國安法下構成資助他人危害國家安全，又建議市民立即停止資助，取消訂閱有關社交媒體，與相關人士劃清界線。至於目前已離港的周庭早前宣布棄保，國安處指若她未在限期前回港報到，將成逃犯。