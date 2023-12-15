評港宜居僅56.5分 38%受訪者諗移民

【本報訊】近年不少港人移民到外國，香港中文大學亞太研究所的一項調查發現，港人認為香港的宜居評分僅有56.5分，約38%受訪市民「有打算」移民海外，比率較去年9月同類調查顯著上升。同時有逾30%受訪者表示近期正在為移民或移居做準備。調查亦發現，有約20%受訪者「有打算」移居內地，比率亦較去年9月調查顯著增加。

該項調查在今年9月至11月期間，以電話訪問708位18歲或以上的香港市民。調查問及受訪者會否移民時，約38%受訪市民表示「有打算」；沒有的市民則有58%。在有意移民或移居外地的受訪市民中，近30%表示不知道或未決定目的地。調查指出，最受港人歡迎的移民地點為英國；其次是澳洲、加拿大和台灣。考慮移民的原因則有憂慮香港自由或人權情況變壞、香港政治爭拗太多、政制不民主及香港居住環境較差或較擠迫等。

兩成人打算移居內地 另外，有20%受訪市民表示有移居內地的打算，這些受訪者大都認為香港消費物價太高、香港居住環境較差/較擠迫、以及香港生活節奏快/生活壓力太大，故有移居內地的打算。被問及今次「移民潮」對本港帶來的影響，有約10%受訪市民認為影響正面；但有58.2%認為負面。

沒計劃移民的受訪市民中，有14.8%表示擔心「未能適應或融合當地社會／有文化差異」，有9.1%擔心「求職困難」。