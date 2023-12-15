調查：大專生多不善理財 投資亂靠社交平台

影片訊息質素參差 倡證監規管遏止 香港是金融城市，但本地大專生的理財能力卻得分偏低。一個民間智庫早前調查本港逾千名大專學生的理財手法，發現受訪的大專生平均理財能力僅有12.7分，相較21分滿分來說，屬偏低水平。近60%受訪大專生稱從社交平台接收投資資訊便入場，更有近10%受訪學生曾借貸購買投資產品。智庫認為，不少受訪者對投資產品一知半解便行動，認為大專院校應按學生的能力分級傳授理財知識，證監會亦應加強在社交平台上就投資產品發表意見的監管，強化本港學生規劃個人財務的能力。

MWYO青年辦公室於去年8月至11月期間，以問卷訪問1,682位大專生，了解他們的投資知識及方法。在7個常見投資產品類別中，包括股票、債券和基金等，受訪學生普遍認為自己認識不足，即使已成投資界新寵的加密貨幣及非同質化代幣（NFT），亦只有5.7%學生稱有足夠認識。

近一成受訪者借貸投資 儘管對投資產品一知半解，研究卻發現有27.1%受訪大專生持有投資產品，有56%持有股票、34%持有基金及21.8%持有債券等傳統投資產品。同時有18.2%持有新興的加密貨幣及NFT。

研究又發現，有39.3%受訪者主要透過社交平台獲得投資資訊，其次則透過朋友或家人（35.5%）和電視節目（32.5%）。有58.9%受訪者會從至少一個社交媒體平台接收與投資相關的資訊。有7.7%受訪者直言曾借貸購買投資產品。

MWYO青年辦公室研究員陳宇謙指出，在知識不足的情況下，學生或更偏好觀看一些專業性較低、但外行人較易明白的投資影片或電視節目，這些訊息質素參差，內容缺乏監管，或導致錯誤的投資決定。然而，本港並沒條文能夠管制非《證券及期貨條例》持牌人在社交平台上的投資意見是否準確，建議證監會參考內地、澳洲、英國及歐盟的做法，加強對在社交媒體上就投資產品發表意見的監管，包括如何定義及涵蓋哪些人士。

陳宇謙又建議，大專院校應為學生提供更多理財教育課堂，邀請有金融界工作經驗的人士進行授課，課程設計上可以加入相關模擬投資環節，讓學生能夠更直接地了解不同投資產品的風險與回報，同時院校亦應按學生理財知識水平和需要，調節課程內容。