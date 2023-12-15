北環綫影響逾3公頃濕地 補償工程恐令魚塘荒廢

【本報訊】港鐵北環綫項目預料2025年動工，全長約10.7公里，港鐵就此項目向環保署提交環評報告。根據報告，項目會影響共3.23公頃濕地，預計需補償約一公頃濕地，並已識別約1.9公頃位置作為潛在的補償濕地。有環團表示，擬議補償濕地的地點位於數個正在運作的魚塘，本具生態價值，擔心進行補償工程期間令魚塘停運，變相荒廢魚塘，令生態價值下降，且擬議補償範圍僅佔部分魚塘，餘下部分屬附近私人住宅項目範圍，日後魚塘將被分割管理，做法不理想。

根據環評報告，北環綫會採用地下走線方案，減少佔用地面，避免影響濕地、沼澤、鷺鳥晚間棲息處及大欖和林村郊野公園等重要生態資源。項目盡可能採用「組裝合成」方式興建車站、通風大樓和緊急出入口等建築物，以減少在現場因鋪設混凝土及相關工序引起的噪音、塵埃和水質影響。

港鐵：補償比當局要求多 其中，牛潭尾車廠將建於平台之下，內部牆壁會鋪設吸音物料，以減少車廠產生的噪音滋擾；環評顯示，除了一所已規劃的學校可能會在考試期間面臨噪音超標，承辦商會避免在考試期間於該校附近進行較嘈吵的工程。港鐵表示，七成受影響濕地屬低生態價值，強調報告提出的補償比當局要求更多。