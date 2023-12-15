港珠澳橋穿梭巴有蝨 嚇煞乘客

【本報訊】港珠澳大橋穿梭巴士日前發出公告，指本月12日有旅客反映乘坐香港至澳門的WF9736雙層巴士出現蝨蟲，該公司會加強清潔，並會加密大消毒程序。不過，昨日有聲稱乘坐該車次的乘客在社交平台貼文，投訴乘車時遇蝨，他與妻子在「短短45分鐘車程，經歷左（咗）我人生一次恐懼嘅經歷」。該名市民又稱，乘車後發現鞋底有超過10隻蝨，兩人須丟棄穿着的外套及鞋才敢回家。

「成隻鞋有蟲」 掉衣履始敢回家

有關貼文指，當日乘坐了肇事的雙層巴士，在車廂時已感到被叮咬，他和妻子下車後，發現「成隻鞋都有蟲」，脫鞋後更見有超過10隻走出來。他立即用指甲殺死蟲。之後又驚覺風褸有更多蟲，其後更要「成身衣物同鞋掉曬（晒）垃圾桶」才敢回家。而同行妻子的鞋亦發現吸血蟲，也要扔掉。他希望有關部門留意，「唔想澳門成為吸血蟲重災區」。