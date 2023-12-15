三隧將分時段收費 紅隧車龍望減一公里

【本報訊】三條過海隧道將於下周日（17日）上午5時起實施分時段收費。運輸署助理署長梁世豪昨日表示，實施後不可能令三隧車龍完全消失，但如實施順暢，期望紅隧車龍可減少一公里，早上繁忙時間，車龍龍尾會由駿發花園縮短至女童軍總會，至於東隧車龍預計可減0.5公里。

梁世豪表示，由於西隧收費向下調，車量一定增加，但西隧有3條行車線，容量較大，相信仍可順暢使用西隧，過海車龍不會影響非過海交通。他指出，佔過海交通量六成的私家車及電單車，期望落實新方案後，駕駛人士會轉用公共交通工具或改在其他時段出車，令繁忙時間相關車流減少一成，對整體交通量減少5%。

收費調整幅度最多3元 他續指，收費計劃設有調整機制，會按車龍實際情況，如有需要每半年可作隧道費調整，允許調整幅度為3元，但估計首次要更多時間搜集數據，因為分時段收費下，可能要3個月至半年後，車流才會穩定。

梁又呼籲，駕駛者不用計較階梯式收費期間的實際收費，只需記住早上7時半前和晚上約7時半後會以非繁忙時間收費，呼籲駕駛者可以提早出行和下班消費一輪才回家，可以節省隧道費。