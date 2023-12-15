三讀通過 的士違例記分制 2年滿15分停牌

議員斥雙重罰則 憂退車潮爆發 為解決「黑的」問題，政府早前推出《的士司機違例記分條例草案》，針對的士違例行為作出處罰。立法會昨日三讀通過相關草案。有議員表明反對記分制，認為扣分制猶如「雙重罰則」，不滿其他商用車沒有同樣嚴格要求。但有議員相信條例在法律上和制度上已有所保障，形容記分制形同駕駛資格的退出機制，有助加強阻嚇，對奉公守法司機毫無影響，直言若讓不適合的人留在司機崗位，反而有違公眾利益。

草案列明的士司機在任何兩年期間內，在擬議的記分制下被記15分或多於15分，該司機會被取消駕駛的士資格一段時間。其中「沒有採用最直接而切實可行的路線駛往目的地 」，即兜路被記5分，濫收車費、故意拒絕或忽略接受租用記10分。

航運交通界議員易志明指出，政府建議如果兩年累積扣滿15分停牌一段時間，認為安排嚇怕大量司機釀成退車潮，指現時已有條例規管司機再加上新規例，猶如「雙重罰則」，反而其他商用車沒有同樣嚴格要求、不少司機轉駕駛其他商用車。他又質疑過去法庭輕判「黑的」，政府未有申請上訴加強阻嚇，如今卻引入新的措施，令業界擔驚受怕，而縱容白牌車，亦令業界經營困難。

有議員撐加強阻嚇 對於有議員憂慮記分制會增加的司機同乘客之間爭拗和投訴，令到一些無辜的司機被記分，甚至停牌，議員謝偉銓相信執法部門會經過深入調查，有足夠證據和定罪機會之下，才會檢控涉嫌違法的司機。另一議員蘇長榮則認為記分制形同駕駛資格的退出機制，有助加強阻嚇，對奉公守法司機毫無影響，反而讓不適合的人留在司機崗位，是有違公眾利益。

漁農界議員何俊賢雖然支持議案，但把矛頭指向政府，要求政府在的士牌照上增加新條款以提升服務質素，批評運輸及物流局局長林世雄「連呢一種勇氣都無嘅話，我真係諗唔到林局長坐喺度有咩用」，促請當局不要用「交貨」形式處理的士問題。

條例9個月後生效 林世雄表示，條例會在通過9個月後生效，讓政府和業界有時間準備，當局亦會在明年中就規管白牌車政策與議員和業界溝通，擬定詳細建議，預料2025年上半年進行諮詢。對於有議員要求強制於車廂內安裝的士攝錄系統，林指建議涉及複雜問題，當局會在草案通過後研究建議可行性，並在明年諮詢業界。

的士司機違例記分制