大部分魚翅物種列瀕危受管制

【本報訊】市民外遊回港，大都會買手信返港，但今年首11個月，香港海關共緝獲379宗涉及瀕危物種的案件，按年上升30%。《保護瀕危動植物物種條例》附錄修訂今日起生效，在新修訂下，市場上大部分用作魚翅的物種，都會被納入管制，而紅景天或其粉末同樣受管制，在沒有許可證之下進出口均屬違法，過境時有機會被沒收。不過，紅景天種子、花粉及經包裝並隨時可供零售貿易的製成品除外。

經旅客渠道緝獲案件急升 海關指出，今年首11個月，香港海關共緝獲379宗涉及瀕危物種的案件，去年全年有291宗，2021年全年則有306宗。海關人員在今年的行動中拘捕了263人，總貨值約近8,000萬元。

香港海關與漁農自然護理署昨舉行聯合記者會，海關機場科航空旅客第二組指揮官劉良智表示：「經旅客渠道所緝獲的瀕危物種案件由去年全年150宗，急升至今年頭11個月的250宗，增長達67%。」大多數案件均涉旅客在沒有許可證下攜帶花旗參、蘭花、石斛、乾海馬和象牙製品等返港。

當局提醒市民，聖誕和農曆新年長假期將至，外遊市民須小心確定購買回港的物品是否涉及受管制的瀕危物種，若有疑問或不確定，切勿購買並帶返香港，以免觸犯有關法例。海關指，走私屬嚴重罪行。根據《進出口條例》，任何人輸入或輸出未列艙單貨物，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。