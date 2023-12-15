廟街夜市今開鑼 國際懷舊美食匯聚

【本報訊】本港自全面解除防疫踏入復常之路後，政府推不同措施催谷經濟，當中有早前已推出的「香港夜繽紛」活動，而最新目標是提升油麻地廟街夜市氛圍，於今日起舉行廟街夜市，當中包括銷售國際美食及懷舊小食，有商戶料生意額會增加約三成。

廟街夜市規模長約100米，政府將在佐敦道廟街牌坊至南京街的街道上，會設置包含國際美食及懷舊小食的攤位。近日有工人在場為約20輛流動美食車，以及不同的攤位作最後準備；廟街上方亦掛起大批燈籠掛飾。

商戶料生意額增三成 在廟街開設中式糕點店的方先生指，會在廟街夜市的懷舊小食攤位中，售賣傳統糕點，包括芝麻卷、缽仔糕等。他指近日廟街旅客數目有所增加，旅客都表示喜歡在廟街「邊食邊玩」，認為旅客都希望參觀熱鬧的地區，相信舉辦夜市吸引更多旅客訪港。他預計夜市在周末可以吸引更多遊客，期望每晚做到一萬元生意額，較以往增加約三成。他指上址的街道多處已翻新，衞生大有改善，相信遊客不會擔心夜市內的食物質素。

除傳統食品，另一店主Dumus就會在廟街夜市的流動美食車設攤，售賣土耳其烤肉，以及相當具特色、在熱沙上加熱的土耳其咖啡。他稱所賣的土耳其食物不會太辣，亦不會加太多香料，相信會受到大部分本港市民和遊客歡迎，冀夜市每晚生意額能達至數千至一萬元。他盼透過參加夜市，將土耳其文化分享給市民及旅客，現時廟街的旅客人數較疫情前，已有所增長，認為廟街和尖沙咀一帶，一直是香港的心臟，認為旅客逛過廟街，才算來過香港，體驗過香港。