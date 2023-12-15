芝麻產品含塑化劑 有樣本超標79倍

【本報訊】芝麻具豐富營養價值，惟消費者委員會檢測35款芝麻產品，發現其中3款芝麻油及一款芝麻粉的塑化劑含量超出食安中心標準，「冠益華記」芝麻油更超標79倍。有13款芝麻油被驗出基因致癌物環氧丙醇，「同珍」小磨麻油更較歐盟上限超出1.1倍，另外13款樣本亦驗出可影響雄性生殖系統及損害腎臟功能與神經系統的3-MCPD。相關樣本已轉交食安中心及海關跟進。

污染物傷腎損生殖 消委會檢測20款芝麻油、10款芝麻粉及5款芝麻醬，有27款檢出不同污染物，而「冠益華記」芝麻油、「同珍」小磨麻油、「淘大」極品醇香黑芝麻油及「点点綠」100%純黑芝麻粉均驗出塑化劑DBP及DEHP超標，當中「冠益華記」芝麻油的塑化劑DBP及DEHP更分別超標79倍及逾46倍。

消委會在13款樣本中驗出基因致癌物環氧丙醇，另外13款樣本3-MCPD會影響雄性生殖系統及損害腎臟功能與神經系統，其中「同珍」小磨麻油的環氧丙醇更高達每公斤2,100微克，較歐盟上限超出1.1倍。消委會指結果意味產品或經高溫精煉加工處理，或者受非冷壓油或精煉油污染，已轉交海關跟進。

此外，10款樣本的營養標籤與實際成分不相符，一款的反式脂肪酸及飽和脂肪酸與顯示值相差169%及112%，另外一款較顯示值高89.7%，一款高25.9%，而有7款反式脂肪酸未能達到其標示為「0」的定義。消委會指營養標籤資料錯誤或會誤導消費者，對心臟病、糖尿病的長期病患者影響尤其大。

「冠益華記」芝麻油的代理商表示正與供應商跟進；「同珍」表示正向供應商索取塑化劑檢測報告，並進行內部驗證以提升質素；「淘大」指正就樣本測試結果與供應商溝通；「点点綠」則指是次檢測批次已沒庫存，已即時委託第三方實驗室檢查現貨，報告顯示塑化劑未有超標，而未來亦會加強檢測。