「加瘦」臘腸 脂肪含量竟更高

【本報訊】臘腸惹味可口，但卻「三高」需慎食。消費者委員會測試30款臘腸，29款樣本屬「高脂」，包括8款產品描述有「瘦」字的臘腸。其中一款「加瘦」字眼的臘腸，總脂肪含量竟較無聲稱瘦的臘腸更高，可能違反《商品說明條例》。該會又發現全部臘腸「高鈉」、80%「高糖」，建議消費者食用前先沖洗及避免「豬油撈飯」。

煮前宜先沖洗 忌豬油撈飯 被檢出總脂肪含量最高的「大生海味」三花臘腸，總脂肪及飽和脂肪含量分別比其營養標籤標示值高出47.8%和40.7%，超出食安中心規定。而飽和脂肪含量最高的則是「皇上皇」富豐臘腸，惟其營養標籤並沒有標示飽和脂肪含量。消委會更發現，有8款包裝或商品陳述上有「瘦」字的臘腸，實際上全部高脂，其中「安記」加瘦臘腸散裝總脂肪含量比沒有聲稱瘦的臘腸樣本更高。

消委會總幹事黃鳳嫺表示，不論是聲稱使用「瘦肉」或是「瘦」臘腸，消費者對「瘦」有期望，期望脂肪含量會較一般低很多。因此若脂肪含量高或最終與一般的臘腸無異，便有機會違反虛假的關鍵性陳述，觸犯條例。測試的全部臘腸均屬於「高鈉」食物，鈉含量高出食安中心「高鈉」指標1倍至近2.3倍，食一條便會達到每日建議的鈉攝取量的一半；而逾80%臘腸均屬於「高糖」。黃鳳嫺建議，市民蒸臘腸前可先用水沖走部分鈉及糖分，煮後避免豬油撈飯，減少攝取量。