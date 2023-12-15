食安把關漏招 臘腸毒染料 致癌屙紅尿

臘鴨臘肉膶腸含亞硝酸鹽 健康高風險 秋冬時節，臘味成佳餚，但色澤紅潤的臘腸隨時帶有害染料。消費者委員會昨公布，早前測試市面上30款臘腸，發現6款臘腸樣本檢出本港食物禁用染色料，包括錯用禁用色粉染臘腸繩，另有兩款塑化劑超標。染色料會導致人類患癌，亦可令人出現惡心、嘔吐和尿液變紅等徵狀。樣本更驗出全部高鈉、90%屬「高脂」，市民宜少食為妙。當局食安把關不力，除臘腸外，臘鴨、臘肉、膶腸等加工食物，同樣高脂高鈉，多加入硝酸鹽及亞硝酸鹽，可產生致癌物，損害健康，市民少食為妙。

消委會在市面分別選購16款預先包裝及14款非預先包裝臘腸，發現6款非預先包裝臘腸樣本中檢出本港食物禁用染色料「紅2G」及俗稱玫瑰紅的「若丹明B」，包括「旺角金旺中西藥批發行」加瘦臘腸含「紅2G」；而「金源南北雜貨」臘腸、「生興臘味雜貨」金牌腸王、「錦祥號臘味」特瘦鮮肉腸皇、「鉅利醬園」加瘦臘腸和「三興隆臘味」加瘦切肉腸含有「若丹明B」。

代謝致癌物 紅2G色粉08年起禁用 呈淺紅色的「紅2G」能令食物添上桃紅至血紅色，但會產生代謝物苯胺。而歐洲食物安全局早於2007年說，苯胺具基因毒性，不能排除會導致人類患癌，本港在2008年底禁止在食物中使用。至於「若丹明B」則呈亮紅色，食安中心指色料可令人出現惡心、嘔吐和尿液變紅等徵狀。而廠商「錦祥號」向消委會解釋，誤以為只染半截臘腸繩不會對臘腸造成影響，因此選用禁用色粉染繩，令繩子鮮艷漂亮，從而令臘腸受到污染。另外，「旺角金旺中西藥批發行」表示以後不會進口有問題產品。

食安中心死撐跟進樣本通過檢測 食物環境衞生署食物安全中心則指，跟進樣本的檢測結果合格，符合法例要求，另指過去3年抽取超過290個臘腸樣本作化學檢測，全部通過檢測。消委會總幹事黃鳳嫺解釋，各個批次的品質有異，因此檢測結果不同，但商家有必要監控產品質素，確保消費者健康。對於測試中只有非預先包裝臘腸含禁用色素，市民應否轉食包裝臘腸，黃指出，沒包裝臘腸難以全面提供生產配料等資料，市民需自行判斷選購甚麼產品，例如按個人習慣及過往經驗。

測試又發現，「裕華」金牌臘腸、「尚品」秘製臘腸皇樣本檢出塑化劑鄰苯二甲酸二正丁酯（DBP），每公斤分別含0.42毫克及0.66毫克，高於食安中心行動水平（每公斤0.3毫克）。不過，消委會指每日要進食18.2條才會超出每日攝入量上限（0.6毫克），所以正常食用的健康風險應該不高。裕華表示，產品經國家出入境檢驗合格，又提交測試報告指產品不含塑化劑；尚品則指已將產品下架。消委會未有列出其他廠商回應。

抽驗臘味 兩款鈉含量與標籤不符 此外，食安中心昨公布完成一項有關臘味的時令食品調查結果，在163個樣本中，除「金御膳」、「萫」等兩個樣本的鈉含量與其營養標籤上的標示值不符，其餘樣本全部通過檢測。中心早前已公布有關違規事項，有關商戶亦已停售受影響批次的產品。如有足夠證據，中心會提出檢控。

消委會測試發現多個臘腸樣本等有食物禁用的染料，不利健康。 消委會昨日發表新一期《選擇》。 臘肉、臘鴨及臘腸等食品含有亞硝酸鹽，應嚴格控制攝食分量。 含禁用染色料及

屬高脂的臘腸 消費者委員會昨公布，早前測試市面上30款臘腸。