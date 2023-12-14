北上消費大趨勢 吸客有招真繽紛

優勝劣敗，營商不易之道；有競爭才有進步，大家亦耳熟能詳。為何自年初通關後港人樂於北上消費？不外乎深圳的物價性價比高，同樣價錢甚至更低價錢，可以獲得更優質的產品和更高享受，「有得揀」你即使「唔想做老闆」都知應怎樣揀吧！尤其是服務，更與深圳差天共地。香港食肆長期缺乏服務員，致服務態度一落千丈，常為食客詬病。此外，深圳地鐵四通八達，從口岸出來可直接上車，接駁到各個大型商場，即使太陽炎炎或雷暴隆隆都毋須擔心，確實方便。

北上消費不但成為港人一股熱潮，看來已然成為不可擋的大趨勢！數字會說話，據內地媒體報道，10月過境深圳的港人多達355萬人次，消費額有36億元人民幣，若按人次計，人均消費約673元人民幣。深圳為留住熱情港人，再推措施吸客，包括由本月11日起，羅湖區萬象城的23間商店試行境外旅客購物離境「即買即退」的退稅優惠，其中包括不少港人熱愛的國際知名品牌，滿足部分富貴港人的奢侈消費模式。

各位，不妨再以12月10日區議會選舉投票日為例，港人出境人次超過30萬；10月在深圳的消費額就有36億元人民幣，對比本港今年10月的零售業總銷貨價值臨時估計為338億港元，其中電器及其他未分類耐用消費品按年下跌12.5%，超市貨品下跌5.8%，意味着港人北上深圳的消費金額，相等同期本港消費額一成多；這就難怪港人熟悉的日本城、阿信屋母企相繼發盈警。

港人北上消費力確實不容忽視，有網民強調北上並非因為不想支持香港店舖，而是深圳在多方面優勢明顯，忍不住前往吃喝玩樂。有抖音帳戶以「香港人都快要佔領深圳了」為題發布影片，稱「時代真的變了，你在香港住鳥籠，當窮人，來到深圳躺平就行。無腦、吃好、喝好、玩好，可謂香港人的淄博。」雖然說有幾分戲謔，卻說出港人北上消費，節目多多，除咗飲茶唱K，還可順道按摩、洗腳、理髮、美甲，甚至洗牙植牙等，都比香港便宜，服務水準又不賴。要言之，五花八門各適其適。

人家是精益求精，服務好要求更好，甚麼也要更上一層樓，從不自滿。眼見北上港人熱情消費，深圳當局仍不敢怠慢，進一步實行「即買即退」退稅措施，除了降低商店自備現金的需要，同時讓境外旅客「分散消費、一次領錢」，有望創造「二次消費」谷經濟。有別於以往必須在離境口岸辦理退稅；相關政策在北京、上海、廣州、杭州、成都試行，深圳屬第6個試點城市。境外旅客的實退增值稅額為商品價稅合計的9%，換言之，亦即購買一萬元人民幣商品計算，旅客可獲退稅900元人民幣，相當於以91折消費；而退稅金額亦設有上限，同一旅客同一日在同一試點購物的上限額度為11萬元人民幣。

由以上可見，內地處處為旅客及消費者着想；香港則常自詡為「國際大都會」，自以為有「優勢」，完全忽略「今時今日咁嘅服務態度」，何止「唔夠」，簡直倒米！港官若不知反省，吸客無招，繽紛的只會是重視「時間就是金錢，效率就是生命」的深圳！