龍七公：彩票奇聞迭出 引爆公信危機

12月以來，短短幾天裏，內地彩票業接連上演兩條匪夷所思的大戲。先是在江西，有人耗資10萬元（人民幣‧下同），購買了近5萬注同樣號碼的福利彩票「快樂八」，結果全部中了一等獎，直接清空了獎池，到手獎金2.2億元。緊接着在河南，有人中了體育彩票「大樂透」8,600萬元巨獎，一個月後前往領獎，現場向體育發展基金會捐款5,300萬元。

質疑之聲 持續不絕 福利彩票、體育彩票分別隸屬於民政部、國家體育總局，是內地僅有的兩家合法彩票機構，去年銷售額分別接近1,500億和2,800億元。然而密集發生的奇聞被網民連呼「騷操作」，質疑之聲持續不絕。

彩票中獎具有偶然性，運氣好的人天上掉餡餅，並不稀奇。網民的質疑並非「羨慕嫉妒恨」，而是兩項大獎的產生及領取過程有乖常理。福彩「快樂八」是從80個號碼中選8個，即便是大額買進，常規的操作是多買幾組號碼，增加中獎機率。一次性買5萬組同樣號碼，且一擊命中一等獎，一次性掏空獎池。而事件曝光至今，只有幾百注領獎。面對公眾質疑，江西福彩遮遮掩掩，三緘其口，怎能怪公眾自行「腦補」想像？河南體彩中獎者則展現了聖人般的境界，偶爾花100元便獨中8,000多萬元，隨即以「錢太多，花不完」為由愛心大捐獻，且正好捐給體彩相關方體育發展基金會。此前有浙江「大樂透」中獎者得獎700萬元後捐贈5,000元，公眾並無質疑，因為這符合普通常識認知和邏輯；但中獎後向組織者捐贈5,000多萬元，恐怕刷新了世界彩票史的紀錄。

可以說，彩票業面臨着又一次空前的公信力危機。彩票在內地有個別名，叫作「智商稅」，意即買彩票無異於是因智商不足而繳稅，但凡有智商的人就不會去買彩票。外國的大獎得主，多是歡天喜地去領獎；而內地中獎者從來都是一律蒙面，領獎過程缺乏透明度，且這些「面具俠」，不少人又往往是精準地一次中幾十注大獎。

彩票行業的嚴重腐敗，更是透支了公眾的信心。民政部福利彩票中心幾乎被連鍋端，連續3屆主任陳傳書、鮑學全、王素英，以及眾多副主任、處長落台。體育總局體育彩票中心副主任張偉華早些年就被查，吉林、安徽、陝西、四川、福建、湖南等多省的體彩中心主任「一把手」被抓。曾經的陝西體育彩票案中，4名特等獎的得主，兩人為子虛烏有，一人是彩票承包商的朋友，只有一人因彩票銷售方「操作失誤」偶然中獎，卻被彩票中心反過來誣告是假彩票。

彩票宣稱是為了公益，卻成了官員的搖錢樹，各層級的彩票包銷商也多是裙帶關係，利益高度固化。網民戲稱彩票業是「一群想不勞而獲的人，養活了一批真正不勞而獲的人」。公信力來自真相，面對鋪天蓋地的追問，必須直面徹查，有問題則嚴肅追責，無問題也要還原真相，撫慰公眾焦慮。這是義不容辭的責任，否則只會加速公信力的坍塌。