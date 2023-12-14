撥亂反正：收緊移民 免被搵笨

繼英國之後，澳洲亦宣布將收緊移民政策，尤其是針對留學生與低技術工作簽證。國際學生今後須取得更高的英語測試成績，在續簽及延長逗留期限時面對更嚴格審查。對於中低層技術工人簽證，申請人必須擁有當地所缺乏的「核心」技能。但與此同時，澳洲亦會引入針對高技術人士的特快專業簽證，以協助企業在全球吸引「頂尖移民」。

澳洲是個主要由移民組成的國家，近年的社會發展亦跟香港一樣，面對人口持續老化及生育率屢創新低問題，加上不少澳洲人只愛滑浪，不愛工作，導致各層級的勞動力都出現短缺，需透過大量吸收移民來填補。但如同英國的情況，澳洲政府發現不少新一代的移民也是不熱中於工作，只想不斷申請更多同鄉家眷到澳洲享用福利，令當地經濟與庫房稅收得不償失。

也有一類移民，尤其是來自內地及香港的留學生，即使擁有高學歷與高技能，往往也不愛工作，皆因其父母有的是錢。有的留學生尚未畢業，其父母已在當地購入豪宅供其居住；若最後決定返國，便任由有關物業丟空當長線投資。此舉自然令當地樓價及租金飆升，與本土居民的負擔能力完全脫節，導致愈來愈多也是移民出身的澳洲人要求限制留學生數目。事實上，澳洲除了宣布收緊移民政策，亦推出多項增加房屋供應及壓抑樓價的措施，包括進一步限制外國人在當地買樓。

香港的人才流失與勞動力短缺情況遠比澳洲嚴重，特區政府因此在年前推出一系列「搶人才」措施，並在短短幾個月內就收到逾10萬宗申請。但當中有多少是持假學歷以至假證件的呢？當中有多少人其實只是想來港買樓及買身份，當住夠7年又發現樓市無利可圖，便會立即走人呢？