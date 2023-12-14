自成一家：華府偏袒菲律賓有風險

我昨天提到，美國自特朗普時期開始明確表明在南海問題上支持菲律賓，這一項政策調整有利也有弊，好處是可以增強對中國的威嚇，壞處則是隨時被菲律賓反過來操控。若從東南亞地區的角度來看，對美國帶來的負面影響可能會更大。

南海是當今世界上最複雜的海洋爭端的地區之一。一提起南海主權爭議，國際社會往往以為僅指中國和南海周邊國家之間的主權糾紛。但除了中國，越南、菲律賓、汶萊、馬來西亞等，在南海問題上其實也有不同的主權訴求和矛盾，令南海區域出現不同程度的多方主張重疊。美國在南海地區對菲律賓的防衞承諾愈來愈清晰，不但令中美關係惡化，也會影響到美國和其他東南亞國家的關係。

因為根據《美菲共同防禦條約》，只要有國家在南海對菲國武裝力量、飛機或公共船隻進行武裝攻擊，就會觸發條約的共同防禦機制。目前越南、馬來西亞與菲律賓皆存在南海爭端，假如有朝一日雙方在南海出現漁業糾紛或島礁爭端，進而發生軍事衝突，根據條約要求，美國就要直接支援菲國。

當然，美國為了全力圍堵中國，肯定會私下安撫東南亞各國，表明條約只是針對北京，但這種安撫到底能發揮多大作用，能否降低越馬等國的戒心，尚有很大疑問；而且此舉也會令人質疑華府持雙重標準，削弱美國的國際公信力。

無論如何，美國在《美菲共同防禦條約》中面臨的困境，正好反映出南海問題的複雜性。近年美國加大力度重返亞太，鼓勵菲律賓等在南海問題挑釁中國，北京應致力轉移外界的焦點，由中國與東盟各國在該區域的衝突，轉向關注東南亞各國之間的爭端，這樣才能把對中國的負面衝擊降至最低。