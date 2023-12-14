橫眉冷看：西媒記者成受害人

以色列軍隊在加薩地帶已經殺紅了眼，巴勒斯坦平民固然面對危險，就連西方媒體記者，也要隨時迎接死神的降臨。美國進軍阿富汗，戰爭為時20年，期間採訪記者的死亡人數，跟短短兩個月的以巴戰爭相比，竟然接近一樣。以色列的軍事行動如何暴烈，於斯可見。

近日，一群西方媒體記者在黎巴嫩南部採訪，地點距離以色列邊界只有一公里。他們已做足措施，以保障自身安全：第一，各人身穿有新聞媒體字樣的衣服，已清楚表明了身份；第二，他們處身安全位置，是在以軍肉眼可看到的一片空地上；第三，頭頂一直有以軍的無人機盤旋觀察，對方肯定知道記者群的所在處。

然而，這群記者在採訪期間，以色列軍隊突然發炮攻擊，事前全無朕兆，第一波射來的炮彈，已經將一名記者當場炸死，可是以軍不依不饒，僅僅37秒之後，又發動第二波攻擊，整個過程合共導致一人死亡，6人受傷。

以軍蓄意攻擊記者，今趟不是第一次，自開戰以來已屢屢發生，否則只是兩個月時間，不可能有多達63名採訪人員殉職。為甚麼以軍如此嗜殺成性？我估計有兩個原因，一是記者勇於報道真相，將不少以軍濫殺無辜的惡行披露人前，以色列政府老羞成怒，默許軍隊向採訪人員報復；二是軍人在戰爭上若然不加約制，會容易長養出獸性，部分人甚至將殺戮視為遊戲，人命在他們面前，已跟草芥無異。

以巴戰爭開始時，西方國家便偏幫以色列，縱容以軍肆意殺戮的行為。所謂「因果報應，反噬其身」，以軍就像被釋放出來的天罡地煞星，一旦擺脫羈勒，便愈發肆意妄為，如今受害的，便是一眾西媒記者。