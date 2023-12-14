筆下風雲：乞求日落國有用否

大漢奸黎智英涉及的國安大案拖延多時，即將在下周開審，其子黎崇恩四處奔走，到處乞求，終於獲英國外交大臣卡梅倫接見，冀英國出手打救，向港府施壓釋放黎智英。問題是，英國真的有能力打救乎？

想當日，黑暴正值高峰，號令一眾反中亂港分子打砸搶燒的黎智英好不風騷，甚至親身走到美國白宮，對着時任高官大聲疾呼「為美國而戰」。那時候，黎崇恩有沒有預知老父有今日的下場？成王敗寇，黎智英以為倚仗美西方便能讓中國屈服，最終沒能成功，他真的以為沒有後果？難道造反是請客食飯、家中繡花乎？

為美國而戰，白宮尚且無法打救，頂多只有議會一眾反華政客在旁邊呱呱嘈；英國身為美國小弟，只知唯美國馬首是瞻，它又何德何能有影響力，能對港府以至中央施壓？美英靠得住，豬乸會上樹。黎崇恩的天真程度，跟老父如出一轍，怪不得黎智英身陷囹圄苦不堪言，特朗普和拜登則只顧選票，互相攻擊，早將為美國而戰的可憐棋子拋諸腦後。

更何況，英國早就無復當年勇，由「日不落帝國」淪為「日已落二流國家」，其經濟軍事能力，跟中國完全不在同一檔次。卡梅倫回朝，更被解讀為，為了改善跟中國的關係。現在出來接見黎崇恩，不過擺個仁義道德姿態，敷衍而已。

總而言之，出得嚟行，預咗要還。要是當日黎智英真的僥倖得米，你道他會對愛國人士仁慈相待嗎？答案不言而喻。如今黎智英按香港法律在牢獄服刑，只是自作自受而已。法律沒有對他不公，而他涉及的國安大案亦尚未開審。一味作垂死掙扎，要求外國干預本港司法獨立，所作所為，根本跟反中亂港分子口中最鄙視的一套一樣。