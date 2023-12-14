坦言集：非政府機構

香港黑暴事件的關鍵因素，是外國（英、美）和境外（台灣）的介入。若沒有這個因素，情況只會是示威遊行，不可能演變成為暴動，更沒有顏色革命的性質。但是，這個因素不能只是由英美台派人來港直接指揮和協調，還需要有根基更深厚的本地組織來協助他們動員、監督、組織後勤資金及物資的支援。這些本地組織不是政黨，而是外國在港建立的非政府組織，包括宗教團體。

事實上，在佔中到黑暴的過程，不少非政府組織扮演着積極的直接與間接支援和參與，它們沒有置身事外，保持政治中立，也沒有勸助民眾不要犯法，反而是促成黑暴發展的重要甚至是關鍵的推動者。可惜，政府聽從中央政府指示嚴厲處理黑暴，重點只是人物，不涉及這些非政府組織，更罪不上這些非政府組織的領導人物，連責任也不追究。

這是政府不了解黑暴的實際情況，不知道這些非政府組織的作為？抑或是因這些組織涉及外國，成員也屬香港的社會精英，「罪不上大夫」，也怕觸犯社會精英的深藏勢力？除了個別政治領袖外，政府追究拘捕判刑的，只是草根基層或參與黑暴的邊緣人物，對非政府組織期間的行為更全無譴責，甚且視而不見。

從過去30年顏色革命的例子看，應該足以證明非政府組織是發動顏色革命的基礎條件與力量，學術界已有不少研究分析個別顏色革命中非政府組織的作用，例如有些著作可以把烏克蘭顏色革命中的非政府組織的關連繪成網絡圖。我在2015年研究緬甸非政府組織時，亦可以從資助等因素，把眾多非政府組織連結起來。

這些由外國創辦，就算其後當地語系化了的非政府組織，主要是依靠外國資助、外國培訓。資助是長期的，不是短期偶然性質，來源可多元化，但追溯起來，資金都是來自西方大國的政府撥款，其中以美國國家民主基金會最大規模。它們之間相互配合，相互參股投資，形成一個巨大但統一、以美國政府為首資助的非政府組織系統。香港應不例外。

要從根本清理黑暴的因素，香港應詳細研究這些與外國關連的非政府組織在黑暴時期的言行舉止和行動，以及它們與美國等外國政府的資金、人才培養關係。

不過，香港政府會這樣追究嗎？香港政府礙於人情、關係和害怕美國，相信難以寄望。中央政府又怎樣呢？